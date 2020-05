Züberwangen: Mit Motorrad verunfallt Am Sonntag kam es auf der St. Gallerstrasse in Züberwangen zu einem Selbstunfall. Ein 32-jährige Motorradfahrer stürzte nach einem Überholmanöver und zog sich unbestimmte Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Zauntor. Bild: kapo

(kapo) Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Motorrad von Zuzwil in Richtung Wil unterwegs. Als er nach einem Überholmanöver in einer Linkskurve auf Höhe Langensteig wieder auf der Fahrbahn fuhr, geriet sein Motorrad immer mehr an den rechten Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

Folglich überquerte es den Grünstreifen samt Radweg und prallte anschliessend gegen ein Zauntor. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer unbestimmt und wurde mit der Rettung ins Spital gefahren. Der Sachschaden an dem Motorrad und dem Zauntor beträgt mehrere tausend Franken.