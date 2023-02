Züberwangen An der Dorfstrasse wurden Anfang Woche vier Bäume gefällt: Erst empörten sich Anwohnende, doch die Bäume sind nicht schützenswert Anfang Woche sind auf einer Wiese neben der Dorfstrasse in Züberwangen vier Bäume gefällt worden. Einige Anwohnende fragten sich, ob die Bäume nicht schützenswert seien. Die Antwort: Nein. Deshalb brauchte der Pächter auch keine Bewilligung.

Bisher standen auf einer Parzelle in Züberwangen vier Bäume. Seit Montag sind sie gefällt. Bild: Alain Rutishauser

Am vergangenen Montag bot sich Bewohnenden der Unterdorfstrasse und der Dorfstrasse in Züberwangen kein schöner Anblick. Die vier Bäume auf der angrenzenden Wiese vor ihrer Haustüre, waren verschwunden. An die Bäume, einer davon war rund 100-jährig, erinnern nur noch vier Erdflecke. Rundherum zeugen mehrere Traktorspuren vom Kahlschlag.

Dass die Bäume einfach gefällt wurden, stösst einigen Bewohnenden in Züberwangen sauer auf. Eine Anwohnerin fragte sich daraufhin: «Waren diese Bäume nicht geschützt? Gab es Bewilligungen zum Fällen?» Die stattlichen Bäume seien jedes Jahr geblüht und hätten Früchte getragen. Zudem hätten mehrere Vogelarten – Elstern, Milane, Spechte – darin gelebt.

Bäume sind nicht schützenswert

Das entsprechende Grundstück 1625 ist eine von drei grösseren Wiesen, welche an die Dorfstrasse und die Unterdorfstrasse angrenzen und wird von einem Landwirten aus Niederhelfenschwil gepachtet.

Auf dem Kartenservice Geoportal, auf der bauliche und natürliche Schutzobjekte dargestellt sind, ist auf dem Grundstück kein schützenswerter Baum aufgeführt. Auf Anfrage bestätigt auch Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil: «Die erwähnten Apfelbäume sind nicht in der Schutzverordnung der Gemeinde Zuzwil verzeichnet.»

Auf der Wiese sollen bald Blumen spriessen

Auf Nachfrage bei der Anwohnerin sagt diese, die Sache hätte sich mittlerweile entschärft. In einem kurzen Gespräch mit dem Pächter habe geklärt werden können, dass die Bäume ohne Bewilligung gefällt werden durften. Der Landwirt habe ihr gesagt, dass dort, wo bis Anfang Woche noch der 100-jährige Baum stand, bald eine Blumenwiese wachsen soll. Die Anwohnerin fügt an: «Es ist zwar schade, dass die schönen Bäume jetzt gefällt worden sind. Aber wenn vor meinem Haus bald eine Blumenwiese spriesst, dann ist das ja super.»