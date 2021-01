Zuckenriet Nach 20 Jahren Arbeit für die Schule kommt das Fallschirmbrevet – Niederhelfenschwiler Schulratspräsidentin tritt zurück 16 Jahre amtete Gabriela Arn aus Zuckenriet als Schulratspräsidentin, zuvor war sie vier Jahre Schulrätin. Sie erzählt von ihren Herausforderungen, der Erfüllung in den Aufgaben, dem Unterwegssein mit vielen Menschen und den daraus entstandenen Freundschaften.

Am 31. Dezember ging Gabriela Arn ein letztes Mal als Ratsmitglied am dekorativen Eingang der Gemeindeverwaltung Niederhelfenschwil vorbei. Bild: Zita Meienhofer

Im Herbst 2000 war es das erste Mal, im Herbst 2016 war es das letzte Mal, dass Gabriela Arns Name auf einem Wahlzettel in der Gemeinde Niederhelfenschwil stand. Fünfmal wurde sie gewählt, viermal als Schulratspräsidentin, einmal, im 2000, als Schulrätin. Einzig diese Wahl war nicht ganz einfach, einzig damals hatte sie gegen weitere Kandidaten anzutreten. Sie schaffte die Wahl, sie schaffte die ersten vier Jahre als Schulrätin der Primarschulgemeinde Zuckenriet und kandidierte dann als Schulratspräsidentin dieser Schulgemeinde.

Acht Jahre später stand sie vor einer einschneidenden Entscheidung. Die drei Primarschulgemeinden der Gemeinde Niederhelfenschwil schlossen sich zu einer zusammen. Ihre beiden Ratskollegen aus Niederhelfenschwil und Lenggenwil traten zurück. Für Gabriela Arn war klar: «Ich möchte eine neue Herausforderung.» Dieser stellte sie sich während der vergangenen acht Jahre als Schulratspräsidentin und Gemeinderätin.

Die familiäre Situation war wichtiger

Nach 20 Jahren dachte sie an ihren Rücktritt. Kündigte diesen an, als lediglich der Rücktritt eines ihrer Kollegen des Gemeinderats bekannt war. «Die Arbeit war mir nicht verleidet», sagt sie. Da war jedoch die Gesundheit ihres Gatten und die Zeit, die sie nun mit den zwei Enkelkindern vermehrt geniessen möchte. Als dann nochmals zwei Gemeinderäte ihren Rücktritt bekanntgaben, hielt sie einen Moment inne, dann aber wusste sie: Die familiäre Situation hat nun Vorrang.



Erste und letzte grosse Niederlage

Es sei eine lange und abwechslungsreiche Zeit gewesen, in der sich viel verändert habe, fasst Gabriela Arn die 20 Jahre in einem Satz zusammen. Da war die Einführung der Schulleitung, dann die Abklärungen zur Gründung einer Einheitsprimarschulgemeinde. Die Inkorporation der drei Primarschulgemeinden in die Politische Gemeinde Niederhelfenschwil gestaltete sich etwas aufwendiger als gedacht.

Denn, der Antrag des damaligen Oberstufenschulratspräsidenten an der Bürgerversammlung der Primarschulgemeinde Zuckenriet, vorerst die Variante «Gesamtschulgemeinde mit Oberstufe» zu prüfen, wurde angenommen. Der von allen Primarschulgemeinden vorbereitete Antrag für eine Inkorporation der Primarschulgemeinden hingegen abgelehnt. Dies erübrigte die Abstimmungen in Lenggenwil und Niederhelfenschwil.

Das war die erste und letzte grosse Niederlage in Gabriela Arns Amtszeit. In einem zweiten Anlauf, als die Oberstufenfrage geklärt war, kam es letztlich doch noch zur Inkorporation der Primarschulgemeinden in die Politische Gemeinde.

Die Aufgaben der vergangenen Jahre

Die unterschiedlichen Teams der drei Schulhäuser mit ihren Kulturen mussten zur Einheit wachsen. Dabei wurden die strukturellen Unterschiede ausgeglichen, jedoch durfte die eigene Identität der Lehrerschaft weiter gepflegt werden. Sie erklärt:

«Zeit und Vertrauen brachten den Erfolg.»

Heute sind die Stufensitzungen etabliert und Zusammenarbeit wird als Bereicherung empfunden. Im Weiteren wurde das Sekretariat professionalisiert, die IT den Anforderungen angepasst, Tagesstrukturen eingeführt, der neue Lehrplan umgesetzt und Vorarbeit im Bereich Infrastruktur geschaffen. Diese bedürfen Anpassungen, weshalb eine Strategie zur Schulraumentwicklung mit einem professionellen Büro erarbeitet wird. Ergebnisse und Entscheide fallen in die künftige Amtsperiode. «Meist war es nicht eine Frage, ob man es will, sondern, dass es der Lauf der Zeit bestimmte», sagt Gabriela Arn rückblickend.



Mit Kritik umgehen, Kritik auszuhalten

Doch wichtiger als vieles andere war das Zwischenmenschliche. Der Kontakt zu den Lehrkräften. Das Verhältnis zu den Eltern. Das Miteinander eines Schul- und Gemeinderates. Gabriela Arn sagt dazu:

«Das Zwischenmenschliche ist wie ein Katalysator. Widerstände brauchen so viel Energie.»

Auf Widerstände stiess zwar Gabriela Arn immer einmal wieder, gross in die Kritik geriet sie nie. Heute sagt sie: «Ich habe nicht keine Fehler gemacht, aber ich habe nichts unter den Tisch gekehrt.» Während der 20 Jahre lernte sie mit Kritik umzugehen, Kritik auszuhalten, daran zu wachsen.



Die Herausforderungen

Als grösste Herausforderung nennt sie die ständigen Veränderungen in der Schule und die intensive Einarbeitung in die Schulmaterie. Dafür gebe es nicht einfach ein Lehrmittel, fügt sie schmunzelnd an. Eine Herausforderung war für sie auch, es hoffentlich recht zu machen. Die vielen positiven Rückmeldungen gaben ihr Mut, gaben ihr Sicherheit und Zuversicht. Dass eine Frau das Schulpräsidium innehat – und nicht ein Mann – das habe sie nicht zu spüren bekommen. Sie gesteht jedoch:

«Ich habe mir immer gut überlegt, was ich anziehe.»

Am Amt ist sie gewachsen, hat an Selbstbewusstsein gewonnen und ist heute froh, die Chance bekommen zu haben, ausserhalb der Familienarbeit sich intellektuell weiterentwickeln zu können.

Blick in die Zukunft

Gabriela Arn, 58 Jahre, fünf Kinder, zwei Enkelkinder, ausgebildete Krankenschwester und Bäuerin, parteilos, wird auch in Zukunft ihre Herausforderungen annehmen müssen. Noch ist sie Präsidentin der evangelischen Kirchgemeinde Neukirch an der Thur – und das bleibt sie auch weiterhin. Sie freut sich auf die freie Zeit, die ihr für das Pflegen von Beziehungen bleibt und für ihre vielfältigen Interessen. Und, da ist noch ein Traum, den sie sich vor dem 6o. Geburtstag erfüllen möchte: Das Fallschirmbrevet.