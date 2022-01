Zuckenriet Bei der illegalen Waldparty musste auch die Feuerwehr ausrücken In der Silvesternacht stürzte ein Gast einer Waldparty bei Zuckenriet in ein Bachbett. Weil der Rettungsdienst die verletzte Person nicht alleine bergen konnte, musste auch die Feuerwehr Region Uzwil aufgeboten werden.

Die Party sei weniger gross gewesen, als von der Polizei kommuniziert, sagt ein anonymer Besucher gegenüber dieser Zeitung. Symbolbild: Andrea Stalder

In der Silvesternacht fand im Büelwald in Zuckenriet eine illegale Party statt, die schlussendlich von der Polizei aufgelöst wurde. Auf das Treiben aufmerksam wurden die Einsatzkräfte, weil kurz nach 2 Uhr nachts die Sanität gerufen wurde. Eine Person war in ein Bachbett gestürzt und hatte sich dabei das Bein verletzt. Die Verletzung verunmöglichte es ihm, das Bachbett selbstständig zu verlassen. Die Rettungssanitäter riefen die Feuerwehr zur Verstärkung, die dem jungen Mann schliesslich helfen konnte. Die Sanitäter brachten ihn ins Spital.

Als die Meldung über das Fest in den Morgenstunden bei der Polizei einging, wurde zusammen mit der Gemeinde abgeklärt, ob eine Bewilligung vorliegt. Das war nicht der Fall. Ausserdem gab es kein Corona-Schutzkonzept, wie die Polizei mitteilte. Gemeinsam mit zwei Gemeinderäten von Niederhelfenschwil wurde dann am Nachmittag des 1. Januar ein Gespräch mit dem Veranstalter geführt und die Party schliesslich aufgelöst.

Polizei bestätigt Einsatz von Hunden

Der Polizeieinsatz wurde öffentlich, als vergangene Woche eine Mitteilung der Gemeinde Niederhelfenschwil Medienberichte auslöste. Diese Woche meldete sich nun einer der Partygäste bei dieser Zeitung und wies auf mehrere angebliche Fehler hin. So weiss die Person, die anonym bleiben will, dass das Unfallopfer 25-jährig ist und nicht 26-jährig, wie berichtet wurde. Sie sagt weiter, dass nur zwischen 50 und 70 Personen anwesend gewesen seien. Und sie gibt an, dass keine Polizeihunde vor Ort waren.

Die Kantonspolizei bestätigt hingegen den Einsatz von mehreren Patrouillen und Diensthunden. Zur Anzahl Partygäste sagt der Polizeisprecher, dass es tatsächlich schwierig sei, abzuschätzen, wie viele Menschen an der Party waren. Die offizielle Schätzung betrage aber eher 100 bis 150 Personen.