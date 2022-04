Zuckenriet Behindertengerechter Zugang zur Zuckenrieter Lourdesgrotte Am 26. Mai 1935 weihte Bischof Dr. Aloisius Scheiwiler von St.Gallen die Lourdesgrotte Zuckenriet ein. Alljährlich wird seither an jedem Sonntagnachmittag im Mai eine Andacht durchgeführt. Jetzt wurde der Weg dahin auch Menschen mit Handicap geebnet.

Der neue Weg zur alten Grotte. Bikld: Ernst Inauen

Grotten haben als Stätten der Andacht und Marienverehrung in der katholischen Kirche seit der Erscheinung der Jungfrau Maria in Lourdes eine besondere Bedeutung. In zahlreichen Gemeinden wurden Nachbildungen der viel besuchten Gedenkstätte im südfranzösischen Wallfahrtsort angelegt. Dort erschien nach Überlieferungen 1858 die Jungfrau Maria dem Bauernmädchen Bernadette in der Felsenhöhle Massabielle.

87-jährige Tradition

Der überzeugte Zuckenrieter Marienverehrer und langjährige Kapell- und Schulratspräsident Leo Jung (1898 – 1983) hegte aus innerem Antrieb den Wunsch, oberhalb des Dorfes ebenfalls eine Gedenkstätte für die Muttergottes zu erstellen. Auf seine Initiative konnte das in unmittelbarer Nähe des Schlosses liegende Grundstück nach jahrelangen Verhandlungen erworben werden. Dank freiwilliger Spenden der Kapellgenossen und auswärtiger Gönner war dieser Kauf möglich. Einheimische Bauern und Handwerker erstellten darauf eine Lourdesgrotte, die im Mai 1935 durch Bischof Aloisius Scheiwiler eingeweiht wurde.

Zugang erleichtert und behindertengerecht

Der Zugang zur Lourdesgrotte Zuckenriet war bisher über einen relativ steilen Anstieg von der Töbelistrasse her oder über einen kleinen Kiesweg von der Strasse kurz vor dem Schloss her möglich. Nun entschloss sich der Verwaltungsrat der Kapellgenossenschaft, diesen oberen Zugang neu zu gestalten und damit auch eine rollstuhlgängige Zufahrt zu ermöglichen.

Am 1. Mai findet in der Lourdesgrotte in Zuckenriet die erste Andacht dieses Jahres statt. Bild: Ernst Inauen

Der neue, 1,2 Meter breite Weg wird mit einem naturnahen Filterbetonbelag versehen, der eine rauere, rutschfeste Oberfläche hat und mit einem Gefälle von etwa 5 Prozent behindertengerecht gestaltet ist. Vor einigen Jahren liess die Kapellgenossenschaft eine neue Opferkerzennische erstellen.

Die Maiandachten finden dieses Jahr an den Sonntagen des 1., 8., 15., 22.und 29. Mai, jeweils um 14 Uhr statt. Bei schlechtem Wetter wird die Andacht in der Georgskapelle durchgeführt.