Zu wenig aufmerksam, und schon kracht es: Zwei Personen in Bazenheid leicht verletzt Auf der neuen Industriestrasse in Bazenheid ist es am frühen Freitagabend zu einer Auffahrkollision gekommen. Die Folge: Zwei verletzte Frauen und 10'000 Franken Sachschaden.

Bei der Auffahrkollision wurden zwei Frauen leicht verletzt. Bild: Kapo

Es geschah am Freitagabend um 16.30 Uhr auf der neuen Industriestrasse, Höhe Abzweiger Landi, in Fahrtrichtung Wil. Zwei Frauen im Alter von 27 und 37 Jahren werden diesen Moment nicht so schnell vergessen.

Aufprall trotz Vollbremsung

Aufgrund einer Unaufmerksamkeit bemerkte ein 33-Jähriger Autofahrer das vor ihm für ein Abbiegemanöver anhaltende Auto zu spät. Darauf kam es trotz Notbremsung zu einer Auffahrkollision. Dabei verletzten sich die Fahrerin und Beifahrerin des betroffenen Autos eher leicht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehr als 10'000 Franken. (hs)