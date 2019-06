Zu teuer: Die SP Flawil fordert mehr Unterstützung in der ausserfamiliären Kinderbetreuung

Den Hintergrund der Resolution bildet die alljährliche Umfrage der SP am Flawiler Frühlingsmarkt. In dieser hätten sich Bewohnerinnen und Bewohner für tiefere Tarife bei den Betreuungsangeboten ausgesprochen. Weiter gab der Dorfrundgang der SP Anlass zur Resolution, auf dem die Partei die Kindertagesstätte Karussell besuchte. In der an der Hauptversammlung verabschiedeten Resolution erwartet die SP vom Gemeinderat, dass er «die Standortattraktivität der Gemeinde in einem grösseren Kontext definiert und wichtige Standortfaktoren wie das Angebot für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung entschlossen fördert». (tos/pd)