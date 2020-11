Zu hoch und zu dicht: Degersheimer wehren sich mit roten Ballonen gegen den vorgeschlagenen Rahmennutzungsplan Mit einer Visualisierungsaktion wehrten sich am Samstag Mitglieder des Referendumskomitees gegen die Nutzungsplanung in Degersheim.

Die Befürchtung des Referendumskomitees: So könnte es bei Annahme des Baureglements an der Mühlefeldstrasse in Degersheim zukünftig aussehen. Bild: Christoph Heer

Rote Ballone über der Mühlefeldstrasse, der Meisenstrasse, der Sonnenbergstrasse, der Freudenbergstrasse und in Wolfertswil. Sie alle visualisieren die Ausmasse der künftig zulässigen Baukörper, sollte vom Souverän das neue Baureglement am 29. November an der Abstimmungsurne gutgeheissen werden. Das Referendumskomitee wehrt sich und will die Bevölkerung informieren.

«Ohne Augenmass und Gespür»

Kaum vorstellbar, dass an der Mühlefeldstrasse einst solch riesige Bauten stehen sollen. Die roten Ballone visualisieren aber genau das, sollte der Rahmennutzungsplan (Zonenplan und Baureglement) angenommen von der Bevölkerung werden. Mit besagtem Zonenplan und dem Baureglement soll das Bauen in der Gemeinde Degersheim unter dem Titel Verdichtung möglichst wenig eingeschränkt werden. Diesen Sommer bildete sich ein Referendumskomitee, das gegen eine Verdichtung «ohne Augenmass und Gespür kämpft».

Für eine Verdichtung mit hoher Wohnqualität

«Es gibt in dieser komplexen Thematik kein Richtig oder Falsch. Unsere Anliegen für eine massvolle Verdichtung, beispielsweise durch Festlegung einer maximalen Gebäudetiefe, wurden nicht gehört. Eine Bauordnung ohne Schranken ist das Ergebnis», sagt Markus Oberholzer vom Komitee. Er, Sven Eisenring und weitere Mitglieder stellten sich den Fragen seitens der Bevölkerung. «Zahlreiche Interessierte besuchten die ausgewählten Grundstücke, an denen wir mit unserer Ballonaktion aufzeigten, wie die Ausmasse der zukünftig möglichen Bauten sein können», sagt Sven Eisenring.

Markus Oberholzer (links) und Sven Eisenring visualisierten mit roten Ballonen die künftig möglichen Grossbauten. Bild: Christoph Heer

Das Referendumskomitee fordert eine massvolle Innenentwicklung für Degersheim, welche die gegebenen Strukturen berücksichtigt. Dies sei nur möglich mit einem Nein zum vorliegenden Baureglement ohne Schranken. Dem Komitee fehlt die Vision für die Weiterentwicklung der verschiedenen Quartiere und für den Erhalt der Grünflächen. Bestehendes und Neues soll sich abgestimmt zusammenfügen. «Wir setzen uns dafür ein, dass der schöne Dorfcharakter von Degersheim und Wolfertswil erhalten bleibt», sagt Oberholzer. Mit ihrer Ballonaktion wurden sie zumindest gesehen; Politik und Bevölkerung werden einen gemeinsamen Nenner finden müssen.