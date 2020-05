Zivilschutz leistet 576 Einsatzstunden im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Rosenau in Kirchberg: «Schutzkonzept erwies sich als wirksam» Im Tertianum Rosenau war man gut auf die Coronakrise vorbereitet. Nach einer ersten Infizierung konnte sich das Coronavirus nicht weiter verbreiten. Dies auch dank der Hilfe des Zivilschutzes. Für diese ist die Heimleitung sehr dankbar.

Die Zivilschutzleistenden unterstützten das Personal des Tertianum Rosenau in Kirchberg bei der Sicherstellung der Hygienevorschriften. Bild: PD

(pd) Die Geschäftsführerin des Tertianum Rosenau, Margrit Fässler, blickt auf eine anspruchsvolle Zeit zurück, die 14 Tage dauerte. «Wir haben unser volles Schutzkonzept zusammen mit dem Zivilschutz, innert Tagesfrist umgesetzt, was sich als sehr wirksam erwies.» Dank des grossen, Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Hilfe des Zivilschutzes habe die gefährliche Ausgangslage aber sehr gut und schnell gemeistert werden können, freut sich Fässler

Was der Tertianum Rosenau dabei zur Hilfe kam, war der Umstand, dass sie in Sachen Schutzmaterialien gut vorgesorgt ist.

«Wir waren von den Desinfektionsmitteln über die Masken bis hin zu den Ganzkörperschutzanzügen vom ersten Tag an top ausgestatten»

Auch wurde frühzeitig der Zuzug von Hilfskräften ins Auge gefasst und alle Gäste oder Mitarbeiter, die eine erhöhte Temperatur hatten, aufs Coronavirus getestet. «Wir haben intensiv getestet und wussten somit schnell, woran wir waren», so Fässler.

Zivilschutz war zwei Wochen vor Ort

Diese gute Vorbereitung führte dazu, dass die Verantwortlichen der Zivilschutzorganisation Region Toggenburg (RZSO) binnen einer Stunde nach der Kontaktaufnahme wussten, was zu tun war. «Wir organisierten auf den nächsten Tag einen Schutzdienst mit Triage-Zelt und weiteren hygienischen Vorrichtungen und waren dann 14 Tage vor Ort für die Rosenau-Gäste im Einsatz», resümiert Samuel Fust, Kirchberg, stellvertretender Kommandant der RZSO, und bei dieser für die Betreuung zuständig.

Bis zum Einsatzende sammelten sich 576 Einsatzstunden an. «272 Stunden entfielen auf die Bereiche Sicherheit, Zutrittskontrolle, Wegleitung und Einhaltung Hygiene und fast gleich viele Stunden, nämlich 270, kamen durch die Betreuung der Rosenau-Gäste hinzu. Weitere vier Stunden benötigten wir für Aufbauarbeiten», so Samuel Fust.

Alles in allem seien die Zivilschützer «sehr gut vom hilfsbereiten und sehr engagierten Rosenau-Team aufgenommen» worden, was «sehr zur Motivation der Zivildienstleistenden» beigetragen habe, sagt Fust.

«Es war ein sehr wertvoller Einsatz»

Margrit Fässler möchte die Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz nicht missen. «Es war ein wertvoller Einsatz, half er uns doch dabei, dass wir den Betrieb reibungslos aufrechterhalten konnten. Gerade dann, als wir einige Ausfälle unter unseren Pflegenden hatten, waren wir froh über die Hilfe des Zivilschutzes.» Dieser habe ermöglicht, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit weitgehend auf ihre Kernkompetenzen beschränken konnten.

Zugleich betont Fässler, dass das Rosenau-Personal sich auch in diesen anspruchsvollen Tagen eine persönliche und liebevolle Pflege und Betreuung unsere Gäste im Vordergrund stand.

Dafür bin ich – und sicherlich auch unsere Gäste – allen sehr dankbar».

Es hätten viele Menschen, die nicht im Fokus der Allgemeinheit stünden, das Ihrige zum Meistern dieser Herausforderung beigetragen: die verständnisvollen Angehörigen, die stets einsatzbereiten Hausärzte, die Politische Gemeinde Kirchberg, welche nachfragte, ob Hilfe von Nöten sei, oder der Chef des «Restaurant Toggenburgerhof», der eine Mitarbeiterin einige Tage unterstützend zur Seite stellte .«Diese Solidarität zu spüren, hat uns ganz viel bedeutet», sagt Fässler.

Freuen dürfen sich alle Gäste und Mitarbeiter der Tertianum Rosenau bereits heute auf einen bevorstehenden Höhepunkt - nämlich auf den zeitnahen Umzug in die neue Tertianum Rosenau an der Spelterinistrase 8 in Bazenheid: «Aktuell richten wir das neue Zuhause ein. Am 2. Juni ist es dann soweit; und beim Umzug nach Bazenheid dürfen wir wieder auf die Hilfe der RZSO zählen, wofür wir sehr dankbar sind», betont Fässler.