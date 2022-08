Zirkus Der Zirkus Stey ist nach monatelanger Verzögerung wieder auf Tournee: «Wir waren vom Krieg direkt betroffen» Der Schweizer Traditionszirkus Stey kämpft mit Personalmangel in der Manege. Das langjährige Zirkusorchester und verschiedene Artisten sitzen durch das Ausreiseverbot in der Ukraine fest, trotzdem macht man diese Woche in Wil halt.

Nach monatelanger Verzögerung: Der Zirkus Stey ist wieder auf Tournee. Bild: Reto Martin

Der Zirkus Stey ist auf Tournee, doch statt wie geplant im März steht das Zelt dieses Jahr erst im August. Ende dieser Woche gastiert der Schweizer Traditionszirkus in Wil, wenn auch in minimierter Konstellation. Der Grund dafür: Der Zirkus ist vom Krieg in der Ukraine direkt betroffen.

Vorgesehen wäre eine erste Vorstellung schon am Mittwoch gewesen, doch da es an Personal mangelt und der Aufbau darum mehr Zeit in Anspruch nimmt, verschiebt sich die erste Manegenvorführung auf den Donnerstagabend. Man möchte keinesfalls riskieren, dass das Zirkuszelt noch nicht bereit ist, wenn die erste Vorführung ansteht, so Pressesprecher Marco Knittel.

Neben dem gegenwärtigen personellen Mangel kämpfte der Zirkus Stey in den letzten Monaten mit der Manegenbesetzung. Das gesamte Orchester und einige Artisten stammen aus der Ukraine, wo sie seit Kriegsbeginn festsitzen. Aufgrund des Ausreiseverbots, das auch für Kulturarbeiter gilt, sieht sich der Schweizer Traditionszirkus in der diesjährigen Tournee gezwungen, auf seine Zirkusmusiker zu verzichten.

Vom Krieg direkt betroffen

Nach überstandener Pandemiepause treffen der Ausfall der ukrainischen Zirkuskünstler und die damit verbundene Verzögerung des Tourneebeginns den Zirkus Stey nicht nur wirtschaftlich, sondern geht der Zirkusfamilie auch sonst sehr nahe. Marco Knittel erklärt:

«Die Nachricht über den Kriegsbeginn war für uns sehr emotional, langjährige Mitarbeiter und Freunde leben im Krieg. So eine Situation haben wir noch nie erlebt und sie belastet uns.»

Entertainer und Pressesprecher des Zirkus Stey, Marco Knittel. Bild: Hanspeter Schiess

Weitere wirtschaftliche Herausforderungen wie der stark gestiegene Dieselpreis führen dazu, dass sich die Zirkusfamilie mehr Gedanken zur Organisation der laufenden Tournee macht. Lange Strecken werden gemieden, gefahren wird effizient. «Früher zogen wir durchs Land und hielten dort, wo es uns gefiel. Das ist heute nicht mehr möglich», sagt Marco Knittel.

Programm mit internationalen Höhepunkten

Trotz allem blickt man beim Zirkus Stey positiv in die Zukunft. Das neue internationale Programm läuft unter dem Motto «Life is Live – Zirkus kann man nur im Zirkus sehen». Neben der weltweit besten Handstandartistin Vlada Naraieva und dem französischen Clown Francesco runden Artistenvorführungen und die traditionsreichen Tierpräsentationen der Familie Stey die Vorstellung ab. Getreu dem Tourneemotto ist Marco Knittel überzeugt:

«Für richtigen Zirkus braucht es den Sägemehlgeruch und Popcorngeschmack, das erlebt man nur live in der Manege.»