Zeugenaufruf Faustschläge nach Lichthupe: Mercedes-Fahrer verprügelt auffahrenden Fahrzeuglenker bei Wil Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, ist ein 46-jähriger Autofahrer bei der Zürcherstrasse von einem unbekannten Mann mit Faustschlägen traktiert worden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Mit mehreren Schlägen ins Gesicht quittierte der unbekannte Mercedes-Fahrer eine Lichthupe des von ihm überholten Fahrzeuglenkers. Symbolbild: Hanspeter Schiess

(pd/mlb) Am Donnerstagabend fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto von Sirnach Richtung Wil, als er von einem weissen Mercedes überholt wurde. Er betätigte die Lichthupe, was den Fahrer des unbekannten Autos zum Anhalten animierte, wie die Kantonspolizei St.Gallen in ihrer Mitteilung vom Freitagvormittag schreibt. Der unbekannte Fahrer stieg aus und kam zum Auto des 46-Jährigen. Unvermittelt schlug er ihm mehrmals ins Gesicht. Der Verletzte alarmierte die Rettungskräfte und wurde schliesslich mit Gesichtsverletzungen ins Spital gebracht.

Beim unbekannten Auto handelt es sich vermutlich um einen weissen Mercedes-Benz, A-Klasse mit Heckspoiler. Es dürfte eine weibliche Person als Beifahrerin dabei gewesen sein, heisst es weiter. Personen, welche Angaben zum Vorfall oder speziell zum Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren 058 229 81 00, zu melden.