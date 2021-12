Zentrumsgestaltung Lindenring beim Birkenhof: Uzwil schafft mit 16 Bäumen einen Ausgleich zur Verdichtung im Zentrum Viele Mosaiksteine im und ums Uzwiler Zentrum fügen sich zu einem neuen Bild zusammen. Dazu gehört auch die neu geschaffene Begegnungsfläche «Lindenring», gesäumt und eingefasst von einem Ring aus 16 Winterlinden. Sie wurde – wegen Corona – im ganz kleinen Kreis eröffnet.

Im kleinen Rahmen wurde das Band zur Eröffnung des Begegnungsplatzes Lindenring zerschnitten. Bild: gk

Eigentlich hätte der neu geschaffene Begegnungsplatz «Lindenring» im Uzwiler Zentrum am «Glüehwii Sunntig» vom 12. Dezember, dem traditionellen Anlass des Uzwiler Geschäftszentrums, offiziell eröffnet werden sollen. «Abgesagt» prangt im roten Balken auf der Ankündigung des Anlasses. Wie so vieles gerade wieder ist auch dieser Anlass Corona zum Opfer gefallen. Guido Gehr bedauert das. Er wohnt ein paar Steinwürfe vom neuen «Lindenring» entfernt – und er wäre gerne dabei gewesen. Und so war er stellvertretend für die Bevölkerung dabei, als das Band für den neuen Ort im kleinen Kreis symbolisch durchschnitten wurde. Dies teilt die Gemeinde Uzwil mit.

Winterlinden und viel Freiraum

Als quasi erweiterter Vorplatz der neuen Überbauung Birkenhof und als neues Gegenüber des Gemeindehauses entstand die neue Fläche für die Öffentlichkeit. Ein leicht erhöhter Ort, gesäumt und eingefasst von einem Ring aus 16 Winterlinden. Eine freie Fläche als Ausgleich zu mehr städtischer Dichte im Zentrum. Aktuell sind die Linden adventlich geschmückt. Roger Peter, Geschäftsführer der Benninger Immobilien AG, freut sich über den neu geschaffenen Ort: «Es ist ein würdiger, schöner und stimmungsvoller Platz, eine attraktive Nachbarschaft und geschätzte Ergänzung zum Birkenhof.»

Mosaikstein in der Zentrumsentwicklung

Die neue Fläche ist eingerichtet, um Veranstaltungen aller Art durchzuführen. Stromanschlüsse sind vorhanden, sie ist beleuchtet und von der Seite der Uze her befahrbar, um bei Anlässen einzurichten. Jrène Chiavi, Präsidentin des Uzwiler Geschäftszentrums, meint denn auch: «Die neue Fläche hat Potenzial und ist überraschend gross. Als Geschäftszentrum überlegen wir uns, mit welchen Aktivitäten wir Leben in den «Lindenring» bringen können».

Der «Lindenring» ist ein weiterer Mosaikstein in der Uzwiler Zentrumsentwicklung. Weitere werden mit der Aufwertung der Bahnhofstrasse und dem neuen «Schifflipark» im Geviert Birkenstrasse – Widenweg – Konsumstrasse dazu kommen. Gemeindepräsident Lucas Keel meint denn auch: «Die dynamische Entwicklung beinhaltet Chancen fürs Uzwiler Zentrum und darüber hinaus für den Lebensraum. Wer lange nicht in Uzwil war, wird den Ort nicht mehr wiedererkennen und positiv überrascht sein.» (gk/ahi)