Zentrumsgestaltung Baubeginn ist erst im Februar: Uzwil wartet noch etwas länger auf eine aufgewertete Bahnhofstrasse Weil die Landerwerbe noch nicht abgeschlossen sind, verschiebt der Kanton den Start der Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse in Uzwil auf nächsten Februar. Dafür sollen sie mit Ausnahme der Deckbelagsarbeiten bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Eine Visualisierung der aufgewerteten Bahnhofstrasse in Uzwil mit der Baumreihe. Bild: PD/Strittmatter Partner

Fast ein Jahr lang wird die Bahnhofstrasse in Uzwil zur Baustelle. Die Haupt-Leidtragenden, die Anwohnenden und Gewerbetreibenden, haben danach dafür eine attraktive Zentrumsstrasse vor der Haustüre. Zu den Merkmalen des Projekts gehören mehr Flächen für Fussgängerinnen und Fussgänger, Baumreihen und eine neue Beleuchtung sowie Strassenränder mit Naturstein, um die Fahrbahn optisch einzuengen und damit das Tempo zu reduzieren.

Die Gemeinde Uzwil wünscht sich schon lange eine Neugestaltung der Bahnhofstrasse. Im heutigen Zustand sei sie ein typisches Beispiel für eine verkehrsorientierte Strasse aus der Zeit vor rund 40 Jahren. Sie könne den motorisierten Verkehr gut abwickeln, leiste aber mit ihrer kargen Erscheinung keine Akzente für ein lebenswertes Zentrum. Zuständig für die Bahnhofstrasse ist aber der Kanton.

Landerwerb ist noch nicht abgeschlossen

Ende des vergangenen Jahres konnten die letzten Einsprachen gegen das vom Kanton erarbeitete Sanierungs- und Aufwertungsprojekt bereinigt werden. Nach damaligen Informationen hätte jetzt nach den Sommerferien mit den Bauarbeiten begonnen werden sollen. Doch Uzwil muss sich noch etwas länger gedulden. Im aktuellen «Uzwiler Blatt» heisst es:

«Der notwendige Landerwerb konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden.»

Der Kanton musste seine Pläne daher anpassen. Die Bauarbeiten werden nun nächsten Februar in Angriff genommen. Im Mitteilungsblatt wird Balz Ruprecht vom kantonalen Tiefbauamt wie folgt zitiert: «Wir wollen die Bauzeit und die damit verbundenen Einschränkungen so kurz wie möglich halten und planen, sämtliche Arbeiten mit Ausnahme der Deckbelagsarbeiten im Jahr 2023 umzusetzen.» Damit das möglich wird, bauen gleichzeitig zwei Gruppen.

Während ganzer Bauzeit gilt Einbahnverkehr

Um die Baustelle zu beschleunigen, wird von Beginn weg an der ganzen Strecke gearbeitet. Erneuert wird der Abschnitt der Bahnhofstrasse zwischen dem Anfang des Zentrumsgebietes beim Einlenker der Konsumstrasse bis zur Bahnunterführung. Wie dem «Uzwiler Blatt» zu entnehmen ist, gilt während der ganzen Bauzeit auf der Bahnhofstrasse ein Einbahnverkehr. Sie kann von Niederuzwil Richtung Bahnhof befahren werden. Für die Gegenrichtung sind Umleitungen signalisiert.

Von Frühling bis Sommer 2023 wird im oberen Abschnitt zwischen Lichtsignal und Bahnunterführung auf der Strassenhälfte Richtung Hotel Uzwil gearbeitet, im unteren Abschnitt zwischen Konsumstrasse und Lichtsignal auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Im Sommer 2023 wechselt dann die Baustelle auf die jeweils andere Strassenseite.

Das Postauto befährt die Baustelle aufwärts Richtung Bahnhof. Abwärts wird das Postauto via Friedbergstrasse–Neudorfstrasse–Lindenstrasse (Buslinien 726 und 741) beziehungsweise via Friedbergstrasse–Sonnenhügelstrasse–Bahnhofstrasse (Linien 728 und 740) geführt. Die Haltestelle Mühlehof wird während der Bauzeit nicht bedient. In Richtung Bahnhof gibt es für sie einen Ersatz beim Hotel Uzwil.

Herbstmarkt 2023 kann trotzdem stattfinden

Das angepasste Bauprogramm hat der Kanton der Gemeinde und dem Uzwiler Geschäftszentrum (GZU) vorgestellt. Jrène Chiavi, Präsidentin des GZU, sagt gemäss Mitteilung im «Uzwiler Blatt»:

«Diese Anpassungen sind ganz in unserem Sinne. Wir sind interessiert daran, die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten.»

Jrène Chiavi, Präsidentin des GZU. Bild: PD

Sie ergänzt, das GZU sei beim Kanton auch in Sachen Herbstmarkt 2023 auf offene Ohren gestossen. Der Markt werde trotz des Umbaus der Strasse stattfinden können. Der Kanton nehme das so in seine Planung auf und werde auf den Herbstmarkt hin einen Zwischenstand umsetzen, der den Markt zulässt. Natürlich werde die Baustelle zu gewissen Einschränkungen und Anpassungen am Konzept führen. «Wichtig ist, dass der Markt stattfinden kann», resümiert Jrène Chiavi.

Bauprojekte entlang der Bahnhofstrasse

Auch die Häuserzeile entlang der Bahnhofstrasse könnte sich bald verändern. Die LIV Immobilien AG aus Wil plant den Bau von vier neuen Mehrfamilienhäusern, die durch eine zweigeschossige Tiefgarage erschlossen sind. Dadurch entstehen 78 Mietwohnungen und im Erdgeschoss zwei Gewerberäume.

Diese Häuserzeile an der Bahnhofstrasse wird gemäss Bauprojekt abgerissen. Bild: Philipp Stutz

Für das Projekt sollen fünf Altbauten abgebrochen werden: Das Restaurant Harmonie, die ehemaligen Vereinslokale der Spanier und Italiener sowie zwei weitere Gebäude. Gegen das Baugesuch wurden keine Einsprachen eingereicht, die Baubewilligung steht aber noch aus.

Schon länger geplant ist ein Projekt für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses am oberen Ende der Bahnhofstrasse. Abgerissen werden soll dafür der Altbau, in dem früher eine Papeterie beheimatet war. Geplant sind 18 Wohnungen mit einer Gemeinschaftsterrasse auf dem Dach.

Das Haus in der Bildmitte, das an der Seite mit Kletterpflanzen bewachsen ist, müsste dem Neubau weichen. Bild: Larissa Flammer

Das Vorhaben ist immer noch aktuell, sagt Thomas Engel von der zuständigen Immobilienfirma. Die Gemeinde Uzwil ist in Kontakt mit der Bauherrschaft, wie Christoph Paly, Bereichsleiter Bau, sagt. Das Projekt sei aber noch in Bearbeitung.