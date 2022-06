Zentrumsentwicklung Ein Masterplan für den Bahnhof Uzwil: Gemeinde und SBB planen die Zukunft des Areals entlang der Gleise Das Einzugsgebiet des Uzwiler Bahnhofs ist gross, und doch ist er heute noch ein Landbahnhof. Das soll sich ändern. Konkrete Ideen sind noch nicht öffentlich, doch eine Masterplanung beinhaltet drei Abschnitte des Areals.

Im Bahnhofsgebäude von Uzwil wird zurzeit gebaut, demnächst eröffnet dort ein Avec. Bild: Larissa Flammer

Die Gemeinde Uzwil will das Bahnhofsareal weiterentwickeln. Es soll auch in den Augen der SBB attraktiv bleiben. Dies kündigte Gemeindepräsident Lucas Keel an der diesjährigen Bürgerversammlung an. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass die SBB das Interesse am Bahnhof Uzwil verlieren könnten, präzisiert Keel nun auf Anfrage. Im Gegenteil:

«Auch die SBB sind daran interessiert, das Bahnhofsareal weiterzuentwickeln.»

Gemeinde kann bei Umzonung Nutzung vorgeben

Es besteht bereits eine Masterplanung mit drei Abschnitten, so viel kann Keel verraten. Es geht erstens um das Areal im Norden des Bahnhofs, auf dem der Güterschuppen steht, zweitens um das Bahnhofsgebäude selbst und drittens um den Freiverlad. Letzterer ist das Areal hinter dem Hotel Bahnhof, wo drei Nebengleise an Prellböcken enden und sperrige Güter verladen werden könnten.

Der Blick aus der Luft auf den Bahnhof Uzwil mit dem Güterschuppen (rechts), dem Bahnhofsgebäude (Mitte) und dem Platz beim Freiverlad (links). Bild: PD

Direkt angrenzend an dieses Grundstück verläuft die Gemeindegrenze zu Oberuzwil, weshalb auch die Nachbargemeinde in die Gespräche involviert sei, sagt Keel.

Inhaltlich kann der Gemeindepräsident die Ideen für das Bahnhofsareal noch nicht kommentieren. Dafür ist es zu früh. Und die Grundstücke und Liegenschaften gehören den Schweizerischen Bundesbahnen, weshalb diese schlussendlich über Projekte entscheiden. Doch die Gemeinde habe durchaus Möglichkeiten, da mitzureden, sagt Keel:

«Wir können die Bahnareale umzonen und damit eine andere Nutzung ermöglichen.»

Dabei könne im Zonenplan ziemlich präzise vorgegeben werden, welche Art von Nutzung auf einem Areal vorgesehen sei.

Das Areal Freilverlad zwischen Bahnstrecke und Hotel Bahnhof. Bild: Larissa Flammer

Eine zweite Unterführung könnte wieder Thema werden

Der Uzwiler Bahnhof ist sehr schön gelegen, findet der Gemeindepräsident. Tatsächlich haben Pendlerinnen und Pendler vom Perron aus eine Aussicht über das tiefer gelegene Siedlungsgebiet und Gelände, über bewaldete Hügel und Berge in der Ferne sowie am Morgen auf den Sonnenaufgang. Die Kurve, welche die Züge nach dem Bahnhof in Fahrtrichtung St.Gallen nehmen müssen, ist zudem die engste Kurve auf der ganzen Strecke zwischen Rorschach und Genf, und damit auch für die Bahningenieure interessant, wie Keel weiss.

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil. Bild: Josef Bischof

Trotzdem ist der Bahnhof Uzwil aktuell ein Landbahnhof. Und das, obwohl das Einzugsgebiet mit Pendlerinnen und Pendlern aus den Gemeinden Uzwil, Oberuzwil und Oberbüren zusammen dem der Stadt Wil entspricht. Lucas Keel sagt:

«Es ist also nur logisch, wenn der Bahnhof Uzwil einen Schritt weiterentwickelt wird.»

Die Attraktivität des Bahnhofs könne auch durch das Siedlungsgebiet im Umfeld gesteigert werden. Der Gemeindepräsident erwähnt unter anderem die Uzwiler Zentrumsüberbauung Birkenhof oder das Projekt an der Fichtenstrasse. «Neue Siedlungen im Zentrum bringen mehr Pendlerinnen und Pendler», sagt Keel.

Im Bereich des heutigen Güterschuppens könnte in Zukunft eine mögliche zweite Bahnhofsunterführung wieder zum Thema werden. Bild: Larissa Flammer

Auch die Zukunft des alten Migros-Areals in Uzwil könnte den Bahnhof beeinflussen. Voraussichtlich können schon bald Informationen zu neuen Investoren in die Liegenschaft an der Neudorfstrasse bekannte gegeben werden, wie Keel sagt. «Und je nach dem, was dort entsteht, könnte eine zweite Bahnhofsunterführung wieder aktuell werden.»