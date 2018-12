«Zeitbombe» wird entschärft: Im Lehmtobel in Flawil sind die Bagger aufgefahren Bis im Frühsommer 2020 sollen die Altdeponie saniert und der Bach offen gelegt werden. Die Kosten dafür belaufen sich, inklusive Nachtragskredit, auf rund 3,35 Mio. Franken. Andrea Häusler

Während im Hintergrund bereits die Bagger im Einsatz standen, wurden gestern, oberhalb des Tobels, die Spaten angesetzt. (Bilder: Andrea Häusler)

Spätestens seit gestern ist klar: Das Lehmtobel trägt seinen Namen zurecht. Der Regen der vergangenen Tage hatte das abschüssige Gelände nördlich der Wilerstrasse am westlichen Dorfrand Flawils in eine matschige Schlammwüste verwandelt. Kein Ort, an dem sich ein Spatenstich zelebrieren lässt. So wurde denn gestern, vor der Kulisse des pausierenden Baggers, mehr speditiv denn feierlich für das obligate Symbolbild posiert. Obwohl der Baustart eigentlich schon vorgängig erfolgt war. Zumindest hatten die beteiligten Unternehmen einiges an Vorarbeit geleistet: Der Wald östlich der Tennishalle ist gewichen, die Installationsarbeiten und ersten Erdbewegungen liegen zurück. Da und dort sind Abfälle an die Oberfläche gelangt, lassen erahnen, was sich unter den Erdmassen verbirgt: Restanzen einer Deponie, deren Kubatur niemand verlässlich zu beziffern vermag. Feststeht lediglich, dass hier im vergangenen Jahrhundert Müll entsorgt worden ist. Und, dass dabei der Bach eingedolt und das Tobel teilweise aufgefüllt worden ist. Die Folgen wurden anfangs der 1990er Jahre transparent: Sickerwässer aus der Deponie gelangten in den Lehmtobelbach. Ausserdem erweis sich die Böschungen der Abfalldeponie als instabil und die Eindolung unterhalb des Deponiekörpers als einsturzgefährdet.



Kredit vor bald neun Jahren bewilligt



Die Bäume sind gefällt, das zu sanierende Deponiegelände freigestellt. Die Raupen des Baggers haben sichtbare Rillen ins durchnässte Erdreich gezeichnet, während die Schaufel zutage gefördert hat, was hier über Jahrzehnte entsorgt worden ist: Müll.

Die Mängel sollen nun in einer Bauzeit von 18 Monaten behoben werden. Wobei die eigentliche Deponie, welche bis unter die Liegenschaften westlich der Tennishalle reicht, als «belasteter Standort» bestehen bleibt. «Eine Totalsanierung mit vollständiger Entsorgung wäre unverhältnismässig gewesen.» Dies hatte Gemeindepräsident Elmar Metzger im Vorfeld der Abstimmung über den Bruttokredit für die Sanierung der Deponie beziehungsweise den Ausbau des Lehmtobelbachs von 2,57 Mio. Franken im Jahr 2010 gesagt und er wiederholte es gestern.



Konkret werden nun, zur Stabilisierung der Böschungen, rund 10000 Kubikmeter sauberes Erdmaterial zugefügt. «Das entspricht 1000 Lastwagen», rechnete Adrian Baumgartner, Projektleiter der Gruner Wepf AG, vor. Verschoben würden jedoch gesamthaft etwa 20000 Kubikmeter. Hernach wird nicht nur die Problematik der austretenden Schadstoffe gelöst, sondern – mit der Offenlegung des Lehmtobelbachs südlich der Deponie – auch ein Teil der Hochwassersicherheit im Westen des Dorfs gewährleistet sein. Und schliesslich ist die «tickende Zeitbombe» entschärft, als die Elmar Metzger die Deponie 2010 bezeichnet hatte.