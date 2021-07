Zankapfel Der Kanton reagiert auf die Kritik aus Wil – hält aber an der Linienführung der Netzergänzung Nord fest Wiederholt wurde Kritik an dem Strassenbauprojekt laut. Nun zeigt sich der Kanton gesprächsbereit. Er lädt die Fraktionsvorsitzenden des Stadtparlaments zu einem Austausch ein. Eine Lösung, die alle zufriedenstellt, scheint aber unerreichbar.

Die Netzergänzung Nord über die Industriestrasse zu führen, beurteilt der Kanton nach wie vor als untaugliche Lösung. Bild: Gianni Amstutz

Die Grünen Prowil gehen in den Angriffsmodus. Dass das Vorprojekt des Kantons zur Netzergänzung Nord in ihren Augen ungenügend abschneidet, ist kein Geheimnis. Der Knackpunkt: Die Strasse, welche den geplanten Autobahnanschluss im Westen der Stadt mit Bronschhofen verbindet, führt durchs Grüne. Für die Grünen ein No-Go.

Und mit ihrer Kritik stehen sie nicht allein da. Vereinzelt haben sich Personen aus der Bevölkerung bereits ablehnend zum Projekt geäussert. Auch im Parlament erhielt die Ökopartei unlängst Rückendeckung. Wenn auch in einem verhalteneren Tonfall als die Grünen Prowil, deuteten die SP, die CVP sowie die FDP an, von der vorliegenden Lösung nicht restlos überzeugt zu sein.

Diesen Schwung wollen die Grünen Prowil nun nutzen. Mit einer Resolution möchten sie den Druck auf den Kanton erhöhen, damit er sein Projekt zur Netzergänzung Nord nochmals überarbeitet. Die Forderungen reichen von einer möglichst geringen Beeinträchtigung der Landschaft über den Einbezug bestehender Infrastruktur bis hin zu einer hohen Akzeptanz der Wohnbevölkerung im betroffenen Gebiet. Doch der Kanton reagiert bereits, bevor es zur Abstimmung im Stadtparlament kommt.

Mitwirkung der Bevölkerung und Lokalpolitik

Am Dienstag trafen sich Regierungsrätin Susanne Hartmann, Stadtpräsident Hans Mäder und Stadträtin Ursula Egli mit der Regio Wil zu einem Austausch über die Netzergänzung Nord. Dabei ging es vorerst weniger um konkrete Anpassungen am Projekt.

Der Kanton und die Stadt stellten allerdings eine Mitwirkung der Bevölkerung und der Lokalpolitik in Aussicht. In einem ersten Schritt laden die Beteiligten die Fraktionsvorstehenden des Wiler Stadtparlaments zu einem Austausch ein. Unter ihnen ist mit Guido Wick (Grüne Prowil) auch der schärfste Kritiker des vorliegenden Projekts.

Kanton sieht keine Alternative zur geplanten Linienführung

Einer von Wicks Hauptkritikpunkten ist die geplante Linienführung mitten durch das Erholungs- und Landwirtschaftsgebiet zwischen Bronschhofen und Dreibrunnen. Der Landverlust sowie die erwarteten Lärmimmissionen in Wohn- und Naherholungsgebieten seien inakzeptabel.

Obwohl sich Stadt und Kanton gesprächsbereit zeigen, wollen sie an diesem Punkt nicht rütteln. Oder wie es in der Medienmitteilung von Stadt, Kanton und Regio Wil heisst:

«Die Linienführung der geplanten Strasse ist unbestritten.»

Denn im Variantenstudium seien andere Lösungen klar verworfen worden. Dazu zählt auch die von den Grünen Prowil bevorzugte Linienführung über die bestehende Idustriestrasse. Die Hintergründe zum Variantenentscheid wollen Kanton und Stadt bei den nächsten Kommunikationsschritten detailliert aufzeigen.

Massnahmen für mehr Umwelt- und Lärmschutz

Während zwischen den Grünen Prowil und dem Kanton also keine Einigung in Sicht ist, könnte das bei den anderen Parteien anders aussehen. Ihre Kritik am vorgeschlagenen Projekt des Kantons richtete sich weniger gegen die Linienführung, sie verlangten vielmehr weitere Massnahmen zum Umwelt- und Lärmschutz.

Und politisch gesehen brauchen Stadtrat und Regierungsrat nicht jede einzelne Partei zu überzeugen. Bei der Volksabstimmung, die gemäss Angaben in der Medienmitteilung voraussichtlich im Herbst 2023 stattfinden soll, genügt eine einfache Mehrheit. Ziel des Kantons wird es also sein, beim Treffen mit den Fraktionspräsidenten zu eruieren, welche und wie viele Anpassungen noch nötig sind, um das Projekt Netzergänzung Nord mehrheitsfähig zu machen.

Es droht ein juristisches Nachspiel

Ob es mit einem allfälligen Abstimmungssieg getan sein wird, ist aber offen. Denn bereits Ende des vergangenen Jahres haben die Grünen Prowil angekündigt:

«Wir werden uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen.»

Dies hat sie seither mehrfach wiederholt. Wer die Partei kennt, weiss, dass damit auch ein rechtliches Vorgehen gegen die Netzergänzung Nord – sollte sie politisch durchkommen – alles andere als ausgeschlossen ist. Ob der Stadtrat und die Kantonsregierung auf einen möglichen Rechtsstreit mit weiteren Zugeständnissen reagieren sollte, ist wiederum eine ganz andere Frage.