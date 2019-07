Der WWF will Algetshausen den Gashahn zudrehen Uzwil plant, das Dorf Algetshausen ans Erdgasnetz anzuschliessen. Für den WWF ist das keine zukunftsfähige Lösung. Tobias Söldi

108 der 108 Heizanlagen in Algetshausen werden mit Heizöl betrieben. Der Anschluss ans Gasnetz soll das ändern. /Bild: Andrea Häusler)

In Uzwil vermutete man, dass der Entscheid zu Kontroversen führen wird. Ende Mai teilte die Gemeinde mit, dass sie Algetshausen, ein 575-Seelen-Dorf westlich von Uzwil, ans Gasnetz anschliessen will. In der Tat liess die Reaktion nicht lange auf sich warten. Der WWF der Region Appenzell, St. Gallen und Thurgau meldete sich zu Wort.

«In Zeiten der Klimakrise ist dieser Entscheid nicht nachvollziehbar», lässt sich Robin Stacher, Ressortleiter Klima und Energie, in einer entsprechenden Medienmitteilung zitieren.

«Ein Ausbau der fossilen Erdgasversorgung bringt die Gemeinde fast unwiederbringlich vom Klimaschutzkurs ab.»

Eine Lösung, die nicht zukunftsverträglich ist

Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen CO2-Emissionen – in der Schweiz sieben Millionen Tonnen, gut ein Fünftel der energiebedingten C02-Emissionen. «Wenn die Schweiz die Ziele des internationalen Klimaabkommens erreichen möchte, müssen die fossilen C02-Emissionen bis spätestens 2040 auf Null sinken», heisst es in der Mitteilung. Damit Gasheizungen und -leitungen rentieren, müssten sie aber mindestens 20 bis 50 Jahre betrieben werden. Der Neubau von Gasnetzen sei daher «alles andere als zukunftsverträglich».

WWF-Ressortleiter Stacher lässt sich zitieren:

«Wir fordern den Gemeinderat auf, nochmals über die Bücher zu gehen und die Konsequenzen seines Entscheides nochmals zu überprüfen.»

Statt Gas schlägt der WWF andere Lösungen wie Holzpelletheizungen und Wärmepumpen vor, die nicht nur klimafreundlicher, sondern auf Dauer auch günstiger seien. «Erdgas verlängert nur die Klimakrise», so Stacher.

Eine pragmatische Lösung

«Wir nehmen die Argumente des WWF sehr ernst», sagt Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel, und merkt an, er habe in einem längeren Mailverkehr mit Robin Stacher vom WWF über das Thema diskutiert. Hinter dem Entscheid, Algetshausen ans Gasnetz anzuschliessen stecken zunächst pragmatische Überlegungen. Ausschlaggebend war die im Jahr 2018 in Betrieb genommene neue 5-bar-Ringleitung zwischen Oberstetten und Niederuzwil, die nahe am Algetshauser Siedlungsgebiet vorbeiführt. Was sich davor technisch und wirtschaftlich nicht gelohnt hat, wurde plötzlich zu einer Option: der Anschluss des Dorfes Algetshausen ans Gasnetz. «Die Erschliessung ist sehr kompakt möglich», erklärt Keel.

Auch ökologisch ergibt das aus der Sicht der Gemeinde Sinn, werden doch mehr als die Hälfte der Heizanlagen im Dorf – 108 von 180 Stück – noch mit Heizöl betrieben. Gasheizungen stossen rund 25 Prozent bis einen Drittel weniger CO2 aus als Ölheizungen. Zudem habe die Gasversorgung durchaus Potenzial, besser zu werden, etwa durch die Beimischung von Biogas. Ziel sei es, diesen Anteil mittelfristig von aktuell 10 Prozent auf 30 Prozent zu erhöhen.

So ist die Gasversorgung in der Beurteilung des Gemeinderates eine «aus heutiger Sicht attraktive Übergangsenergie». Dennoch räumt Keel ein, dass es natürlich noch besser wäre, würden alle Eigentümer in der Gemeinde ihre Gasheizungen auf erneuerbare Systeme umstellen. Er betont aber: «Auch die Besitzer müssen das wollen.» Ein schlechtes Gewissen müsse sich Uzwil aber nicht machen.

«Wir nehmen unsere Verantwortung war. Und wir tun das, was aktuell machbar ist.»

Als Erstes wird die Siedlung Höfli mit Gas erschlossen. Die technischen Betriebe werden im Verlauf des laufenden Jahres eine neue Gasleitung einlegen.