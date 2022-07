World Games «Ich habe für mein Hobby den Beruf gewechselt»: Faustballer Silvan Jung von der FG RiWi nimmt mit der Nati an den World Games in den USA teil Bis zum 17. Juli finden in den USA die World Games statt. Diese ersetzen für Randsportarten, welche nicht olympisch sind, die Olympischen Spiele. Auch die Schweizer Faustball-Nati macht mit. Mit dabei ist Silvan Jung von der FG Rickenbach-Wilen.

Silvan Jung (links), hier in einem Länderspiel gegen Österreich, nimmt zum ersten Mal an den World Games teil. Bild: Mario Cibien / Swiss Faustball

Einmal während der Eröffnungszeremonie mit der Schweizer Delegation in ein Olympiastadion einlaufen, ist der Traum von vielen Sportlerinnen und Sportlern. Für einige wird sich dieser Traum aber nie erfüllen, weil ihre Sportart nicht olympisch ist. Für diese Sportarten gibt es die sogenannten World Games, welche seit 1981 durchgeführt werden. Diese World Games werden alle vier Jahre durchgeführt und sind für Randsportarten das Pendant zu den Olympischen Spielen. Die World Games finden in diesem Jahr in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama statt.

Mit dabei sind auch einige Schweizer Nationalmannschaften. Im Faustball sind die Eidgenossen gleich mit beiden Nationalteams, das der Männer und das der Frauen, vertreten. Ein Spieler der Männernationalmannschaft ist Silvan Jung, Zuspieler und Captain der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen aus der Nationalliga A. Für ihn sind es die ersten World Games.

Aufopferungsvoller Teamplayer

Trotzdem ist Jung schon ein erfahrener Spieler und übernimmt auch in der Nati eine Leaderfigur: «Ich bin einer von vier Captains in der Nationalmannschaft. Bei uns ist nicht so fix, wer dann mit der Captainbinde aufläuft, aber ich helfe dem Team, wo ich nur kann. Egal ob auf oder neben dem Feld.» Oft steht Jung nicht in der Startaufstellung, sondern kommt ins Spiel, wenn es mal nicht so läuft, was für ihn aber kein Problem ist.

Silvan Jung, Zuspieler der Schweizer Faustballnationalmannschaft. Bild: PD

Das zeigt: Silvan Jung liebt Faustball, ist aufopferungsvoll und ein Teamplayer durch und durch. Das unterstrich er auch schon in der Vergangenheit, als er seinen Beruf wechselte, damit er mehr Zeit für sein Hobby hatte:

«Als Polizist hatte ich sehr unflexible Arbeitszeiten und Faustball hat darunter natürlich gelitten. Deshalb habe ich mitunter für mein Hobby den Beruf gewechselt.»

Nun arbeitet Jung im Aussendienst bei der Allianz und hat mehr Zeit für seine Leidenschaft. «Mein Arbeitgeber ist sehr kulant. Er gibt mir für wichtige Grossanlässe immer frei und unterstützt mich auch als Sponsor, denn als Faustballer muss man einige Kosten selbst tragen», so Jung.

Heisse Temperaturen in Alabama erwartet

Um dann auch an so einem Turnier abliefern zu können, muss man sich natürlich dementsprechend vorbereiten. «Ich habe mich oft mit den Kollegen aus dem Nationalteam getroffen und viel mit ihnen zusammen gespielt. Zusätzlich habe ich persönlich viel Zeit mit Regeneration verbracht, um dann auch wirklich fit für die World Games zu sein», sagt Jung zu seiner Vorbereitungsphase.

Bei der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen ist der Schweizer Nationalspieler unbestrittener Leader und Captain. Bild: PD

Da es seine ersten World Games sind, freut sich der 30-Jährige sehr auf das Turnier. Bereits am vergangenen Donnerstag konnte das Nationalteam die Anlage und das Spielfeld begutachten: «Wir freuen uns sehr auf die Spiele», sagt Jung und ergänzt: «Aber es ist extrem heiss und es herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es wird also kein einfaches Turnier, und wir werden sicherlich alle zehn Spieler brauchen.»

Schweizer Männer-Nati will eine Medaille

Die Temperaturen werden aber nicht die einzige Hürde auf dem Weg zu einer Medaille bleiben. Denn an diesen World Games nehmen viele starke Mannschaften teil. Wenn man die WM 2019 als Gradmesser nimmt, dann sind die Schweizer Männer derzeit die Nummer vier der Welt hinter Deutschland, Österreich und Brasilien. Mit Chile und den USA sind nochmals zwei starke Teams am Turnier vertreten. Trotzdem geht Jung und die Faustball-Nati mit grossen Ambitionen an die World Games:

«Unser Ziel hier in den USA ist es ganz klar, eine Medaille zu holen. Das wird nicht einfach werden, aber wir sind überzeugt, dass wir das schaffen können.»