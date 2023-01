Wolfertswil «Ofenkino ist spannender als fernsehen» – Oliver Burtschi tritt in die Fussstapfen seiner Grosseltern «Doris und Dölf» heisst die Mikrobäckerei, mit der sich Oliver Burtschi in der einstigen Bäckerei Huber in Wolfertswil ein wirtschaftliches Standbein aufbauen will. Gebacken und verkauft wird vorderhand einmal pro Woche: Sauerteigbrot aus lokalen und regionalen Rohstoffen.

Mit einem Cuttermesser schneidet Oliver Burtschi feine Ähren in den Teig. Bild: Andrea Häusler

«Ich könnte ewig zuschauen: Ofenkino ist ungleich spannender als fernsehen.» Oliver Burtschi sitzt auf dem alten Schemel vor dem Etagenofen der einstigen Bäckerei Huber in Wolfertswil und blickt in den beleuchteten Innenraum. Fasziniert und zugleich kritisch verfolgt er, wie seine Brote an Volumen gewinnen, dunkler werden und wie sukzessive die Kruste aufspringt. «Am liebsten würde ich täglich backen», sagt er und ergänzt: «Ob das jemals Realität wird, ist jedoch völlig offen.»

Ende November vergangenen Jahres hat der gelernte Koch, Diätkoch und ausgebildete Arbeitsagoge die seit vier Jahren ungenutzte Backstube im Erdgeschoss der Liegenschaft 1 an der Unterdorfstrasse wieder in Betrieb genommen. «Viel brauchte es dafür nicht», sagt der 32-jährige Wolfertswiler, der heute in St.Gallen wohnt. Der Zustand der Räume und der Infrastruktur seien gut genug gewesen, um allen externen Kontrollen standzuhalten.

Sauerteig ist echtes Handwerk

Gebacken werden ausschliesslich Sauerteigbrote. «Es ist die ursprünglichste Form des Brotbackens», sagt Oliver Burtschi. Und diese habe überzeugende Vorteile. Einerseits bilde sich durch die Fermentation der natürlichen Mikroorganismen ein unvergleichliches Aroma, anderseits sei die Verdaulichkeit des Getreides besser und das Brot bleibe länger frisch. Letztlich macht er keinen Hehl daraus: «Ich mag den klassischen Hefegeschmack ganz einfach nicht.»

Ein kritischer Blick auf das halbfertig gebackene Brot: Ist die Kruste wie gewünscht aufgesprungen? Bild: Andrea Häusler

Brote aus Sauerteig herzustellen, ist echtes Handwerk. Viel Zeit und Geduld sind dabei gefragt. Letzteres wurde Burtschi fühlbar klar, als er 2019 mit Sauerteigansätzen zu experimentieren begann - in der heimischen Küche. «Ich habe Tage investiert, um Teige zu beobachten, zu riechen, zu schmecken, zu berühren mit dem Ziel, die Qualität zu perfektionieren», erinnert er sich. Doch gerade diese Kreativität begeistert ihn. Diese hatte ihm, dem gelernten Koch, in den Küchen von Restaurants und Institutionen zunehmend gefehlt.

Innen luftig und feucht, aussen knusprig - Oliver Burtschi stellt hohe Qualitätsansprüche an sein Brot. Bild: PD

«Mein Ziel war und ist es, ein alltägliches Produkt mit Hingabe und Können zu etwas Aussergewöhnlichem zu machen - für mich und für die Kundinnen und Kunden.»

Ein Brot namens Rosmarie

Die Passion für Lebensmittel und seine Liebe zum Bäckerhandwerk vermittelt Oliver Burtschi nicht nur im Gespräch. Beides spiegelt sich in Details, wie etwa der Benennung der Brotspezialitäten mit Vornamen aus der Familie: Luzia, Rosmarie oder Kudi heissen die runden oder länglich geformten Laibe. Ein Weiss- oder Ruchbrot sucht die Kundschaft vergebens. Und der Firmenname «Doris & Dölf» ist eine Hommage an seine Grosseltern, die bis in die 90er-Jahre die Bäckerei Burtschi in Flawil betrieben haben.

Hochwertige Produkte – geringe Marge

Die Teige für die Sauerteigbrote werden jeweils am Donnerstag hergestellt, zumal diese mindestens 24 Stunden ruhen müssen. Am Freitag wird dann gebacken und verkauft - direkt ab Bäckerei. 105 Brote gingen vergangene Woche über den Verkaufstresen, geformt aus 65 Kilogramm Teig. 120 Laibe waren der bisher maximale Output. «Mehr», sagt Burtschi, «liegt definitiv nicht drin.»

Die Tür der Bäckerei ist ab 14 Uhr geöffnet und schliesst um 18.30 Uhr. «Ich verkaufe Feierabendbrot», sagt Oliver Burtschi. Das kommt an. Ohnehin hofft er, dass diesbezüglich ein Umdenken stattfindet - auch mit Blick auf den Nachwuchsmangel im Bäckereigewerbe. Denn: «Brauchen wir tatsächlich Nachtschichten, um der Kundschaft morgens um 7 Uhr jenes Brot zu verkaufen, das sie üblicherweise am Abend isst?»

Oliver Burtschi vor «seiner» Mikrobäckerei, die jeweils am Freitagnachmittag geöffnet hat. Bild: PD

Reich wird Burtschi mit seiner Mikrobäckerei nicht. Obwohl ein 500-Gramm-Brot, egal ob lang oder rund, hell oder dunkel, einheitlich 6.60 Franken kostet, ist die Marge gering. Qualitativ hochwertige Rohstoffe haben ihren Preis. Und solche zu verwenden, ist dem Hobbybäcker mit professionellen Ambitionen wichtig. So stammt das Mehl aus der Bio-Erlenmühle in Gossau, das Salz aus Bex, das Öl aus Flawil und das Quellwasser aus Wolfertswil.

Seine eigenen Brötchen verdient er ohnehin (noch) nicht in der Backstube, sondern in seinem angestammten Beruf als Arbeitsagoge. Als solcher ist er zu 20 Prozent an der Oberstufe Blumenau in St.Gallen und zu 40 Prozent im Werkheim Neuschwende in Trogen beschäftigt.