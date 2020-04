Wolfertswil baut

neuen Spielplatz am alten Ort Der Spielplatz in Wolfertswil ist in die Jahre gekommen und genügt den Sicherheitsanforderungen nicht mehr. Dorfkorporation und Gemeinde haben nun die Neugestaltung an die Hand genommen. Die Eröffnung der neuen Spielanlage soll bereits im Juni stattfinden.

Der Spielplatz in Wolfertswil wird zurzeit erneuert. Der neue Spielplatz soll diesen Frühsommer eröffnet werden. Bild: gk

(gk/ahi) Der Spielplatz in Wolfertswil befindet sich auf Teilen zweier Privatgrundstücke. Im Jahr 2000 hatte sich die Gemeinde Degersheim für die Errichtung eines Spielplatzes mit Grunddienstbarkeitsverträgen ein 20 Jahre dauerndes Nutzungsrecht gesichert. In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit der Dorfkorporation Wolfertswil ein Spiel- und Sportplatz errichtet, der von der Wolfertswiler Bevölkerung rege genutzt wird.

Nutzungsrechte verlängert

Der Dorfkorporation Wolfertswil war es ein Anliegen, dass der Spielplatz bestehen bleibt. Sie gelangte deshalb im Frühling 2019 mit dem Antrag an den Gemeinderat Degersheim, er solle die Nutzungsrechte um weitere 20 Jahre sichern und sich für den Erhalt des Spielplatzes einsetzen. Der Gemeinderat stimmte diesem Antrag zu und beauftragte die Gemeindepräsidentin mit den Grundeigentümern entsprechende Verhandlungen zu führen. Die beiden Liegenschaftenbesitzer Anni und Arthur Räss sowie Barbara und Daniel Tschopp haben zur Verlängerung des Nutzungsrechtes Hand geboten, heisst es in der Mitteilung aus dem Degersheimer Gemeindehaus.

Planung durch die Dorfkorporation

Noch im Sommer 2019 konnten die Grunddienstbarkeitsverträge bis ins Jahr 2040 verlängert werden. In der Folge lag es an der Dorfkorporation, die Neugestaltung des Spielplatzes zu planen. Im November des letzten Jahres unterbreitete sie dem Gemeinderat das Spielplatzkonzept mit Kostenvoranschlag. Der Gemeinderat genehmigte auch dieses und sicherte der Dorfkorporation zu, sich mit 35'000 Franken an der Neugestaltung des Spielplatzes zu beteiligen. Im Gegenzug beauftragte er die Dorfkorporation das Projekt umzusetzen.

Eröffnungsfest Ende Juni

Nachdem auch der Verwaltungsrat der Dorfkorporation den genauen Projektumfang definiert und freigegeben hatte, konnten dank dem schneearmen Winter die ersten Vorbereitungsarbeiten bereits in diesem Februar an die Hand genommen werden. Mittlerweile sind die Arbeiten weit fortgeschritten.

Die Eröffnung des neugestalteten Spielplatzes soll nach dem aktuellen Baufortschritt Ende Juni erfolgen. Zur Einweihung ist eine kleine Feier für die Bevölkerung, die Beteiligten und alle Interessierten geplant.