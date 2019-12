Wegen drohender Spitalschliessung: Wohn- und Pflegeheim Flawil sieht sich in seiner Existenz bedroht und will Spitalküche übernehmen Die drohende Spitalschliessung beschäftigt nicht nur die Flawiler Bevölkerung, sondern auch den Stiftungsrat des Wohn- und Pflegeheims Flawil (WPH).

Das Wohn- und Pflegeheim Flawil will die Küche des Spitals Flawil für einen symbolischen Betrag übernehmen.

Das Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH) ist sowohl infrastrukturell als auch leistungsmässig stark mit dem Spital verbunden, schreibt der Sitftungsrat in einer Medienmitteilung. Das gehe aus einer Vernehmlassung hervor, die er zusammen mit der Geschäftsleitung des WPH zuhanden des Lenkungsausschusses zur Weiterentwicklung der Strategie der St. Galler Spitalverbunde verfasst haben. Darin heisst es unter anderem:

«Die vorgeschlagene Lösung der St. Galler Regierung bedroht das Wohn- und Pflegeheim Flawil existenziell.»

Darum formuliert der Stiftungsrat zuhanden der Regierung folgenden Antrag:

«Damit die mahlzeitliche Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner des WPH kurz- und mittelfristig sicher gestellt werden kann, soll die Küche des Spitals Flawil zu einem symbolischen Betrag dem WPH spätestens bis zum 30. Juni 2020 übertragen werden.»

Das WPH würde das bestehende Personal weitestgehend übernehmen und sich im Gegenzug verpflichten, die Verpflegung der Patienten und des Personals des Spitals sicherzustellen, heisst es weiter.

Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung des WPH sind überzeugt, dass sie mit dem Antrag, die Küche dem WPH zu übergeben, eine für alle Beteiligten gute und zukunftsfähige Lösung vorschlagen. Sollte die Regierung nicht bereit sein, die Spitalküche dem WPH zu übertragen, so wünscht der Stiftungsrat ein klares Bekenntnis der Regierung, den vertraglichen Abmachungen zwischen dem Spital Flawil und dem WPH ohne Kompromisse auch zukünftig nachzukommen

Mangelhafte Überlegungen

Die Spitalküche, die übrigens durch die Gemeinde Flawil mitfinanziert wurde, versorgt die Bewohner, Mitarbeiter und Gäste des WPH mit Mahlzeiten. Dann wird in der Vernehmlassung auch darauf hingewiesen, dass sich ein Teil der Spitalküche sowie alle Lagerräume im Untergeschoss des WPH-Gebäudes befinden. Dann die medizinischen Leistungen: Der Stiftungsrat anerkennt die wertvollen medizinischen Leistungen, die das Spital erbringt.

Im Gegenzug profitiere das Spital aber von der Möglichkeit, Patientinnen und Patienten für eine Übergangspflege ans WPH abzugeben. Für den Stiftungsrat ist klar:

«Die engen Verflechtungen zwischen Spital und Pflegeheim bringen beiden Partnern und insbesondere auch den Patienten beziehungsweise Pflegebedürftigen wichtige Synergieeffekte.»

Leider seien diese Effekte in den bisherigen Überlegungen zur Weiterentwicklung der Strategie der St. Galler Spitalverbunde nicht berücksichtigt worden.

Schliessung ist keine Option

Aus Sicht des WPH gibt es drei akzeptable Optionen. Mit dem Vorschlag des Flawiler Gemeinderates, ein stationäres medizinisches Leistungsangebot mit Notfall in Flawil zu erhalten, könnte die bewährte Kooperation zwischen dem Spital und dem WPH weitergeführt werden. Auch ein Verkauf an die private Investorengruppe Swiss Medical Networks wäre für das WPH eine valable Option. Eine Umwandlung in ein Gesundheitszentrum, wie von der Regierung vorgeschlagen, ist für das WPH nur dann akzeptabel, wenn das Notfallzentrum bestehen bleibt und die Küche entweder durch die Spitalregion 1 weiter betrieben oder sie zur Weiterführung an das WPH übergeben wird.

Keine Option ist für das WPH die Schliessung der Küche. Denn sie sei ein wesentlicher Bestandteil des WPH und für eine optimale Verpflegung der etwa 110 pflegebedürftigen Personen im WPH von eminenter Wichtigkeit. (pd)