Wo soll in Jonschwil gewohnt werden? Gemeinderat antwortet auf Kritik an möglichen Siedlungsgebieten Die Gemeinde Jonschwil überarbeitet derzeit die Ortsplanung. Sie hat ein Raumkonzept erstellt und dieses der Bevölkerung zur Vernehmlassung unterbreitet. Nun präsentiert sie das Ergebnis.

Im August stellte Stefan Frei das Raumkonzept vor. Bis zum Ende der Vernehmlassungsfrist sind dazu 26 Stellungnahmen eingegangen. Bild: Tobias Söldi

Die Gemeinde Jonschwil hat die Stellungnahmen aus der Bevölkerung zum Raumkonzept bearbeitet. Wie alle Gemeinden muss auch Jonschwil sich an die neuen nationalen und kantonalen Gesetzgebungen anpassen. Das vom Gemeinderat ausgearbeitete Raumkonzept beschreibe die Grundzüge der gewünschten räumlichen Entwicklung und habe eine hohe Flughöhe, heisst es in einer Mitteilung. Es soll als informelle Grundlage dienen, an der sich die Ortsplanung orientiere.

Wie die Gemeinde mitteilt, sind in der Vernehmlassungsfrist 26 Stellungnahmen eingegangen; eine davon als Sammeleingabe von 32 Haushalten und eine von einer Ortspartei. Die Gemeinde geht auf die aufgeworfenen Punkte ein.

Das Raumkonzept ist der vierte Schritt Bevor das Raumkonzept erarbeitet wurde, orientierte sich die Gemeinde über die nationalen, kantonalen und regionalen Grundlagen. Eine erste Klausurtagung des Gemeinderates fand im Mai 2019 statt. Einen Monat später lud er die Bevölkerung zu einer Zukunftswerkstatt ein, um die Ergebnisse der Tagung zu diskutieren. Ende August folgte dann eine Onlineumfrage, an welcher 167 Personen teilnahmen. Vier Anliegen nahm der Gemeinderat auf: Förderung des Angebotes an öffentlichen Begegnungsorten, Verbesserung der Zugänglichkeit des Thurraums für den Langsamverkehr, Ergänzung der ÖV-Infrastruktur durch eine zusätzliche Bushaltestelle beim Sägerei-Areal sowie Definition von Umstrukturierungsgebieten für die gezielte Innenentwicklung. Im vierten Schritt erarbeitete der Gemeinderat ein Raumkonzept. Dieses verabschiedete er am 11. Mai dieses Jahres. Im August folgten zwei Sprechstunden mit der Bevölkerung und die Vernehmlassung. Als nächster Schritt folgt nun die Ausarbeitung eines behördenverbindlichen Richtplans. (pd/dh)

Raumkonzept ist kein verbindlicher Zonenplan

Unter anderem beziehen sich mehrere Stellungnahmen auf die Einzonungen zusätzlicher Wohngebiete und lehnen diese ab. Die Gemeinde hält fest, dass das Raumkonzept kein Zonenplan ist. «Die eingezeichneten Entwicklungsgebiete zeigen, wo aus ortsplanerischer und strategischer Sicht eine Entwicklung sinnvoll und wünschenswert ist, ohne bereits die detaillierten Gegebenheiten und Anforderungen zu berücksichtigen.» Nicht alle möglichen Siedlungsflächen sollen in den Zonenplan aufgenommen werden.

Dies führt der Gemeinderat auch gegenüber der Kritik an, dass mit den betroffenen Grundeigentümern keine Gespräche geführt wurden. Die Verfügbarkeit von Bauland werde zu einem späteren Zeitpunkt abgeklärt und auch die Grundeigentümer mit einbezogen. Schützenswerte Objekte würden derzeit inventarisiert; der Prozess laufe unabhängig von der Ortsplanungsrevision.

Konkret kritisiert wurden die Siedlungsgebiete Gruebenstrasse und Sonnegg. Beide wurden bereits im Richtplan von 2005 als mögliche Siedlungsgebiete ausgezeichnet und wurden unverändert ins Raumkonzept aufgenommen. Der Gemeinderat sei sich aber bewusst, dass dort Einschränkungen für die Landwirtschaft entstünden. Dies geschehe bei fast jeder Neueinzonung.

«Es muss immer eine Interessenabwägung gemacht werden.»

Bei der Sonnegg wird zudem eine Grundwasserproblematik in den Stellungnahmen angeführt. Gemäss Gemeinde liege der Grossteil des Siedlungsgebietes in Grundwassergebieten. «Problematisch ist dies allerdings nur, wenn es sich um Grundwasserschutzzonen handelt.» Im Gebiet der Sonnegg liegt aber das Gewässerschutzgebiet Au. Bauten seien in diesem Fall grundsätzlich möglich.

Andere Gebiete hätten eingezont werden sollen

In den Stellungnahmen sind gemäss Mitteilung der Gemeinde auch zwei neue Siedlungsgebiete vorgeschlagen worden. Zum einen wurde das Gebiet östlich der Unterdorfstrasse anstelle der Gruebenstrasse ins Spiel gebracht. Der Alternativvorschlag könne in einer längerfristigen Optik geprüft werden, schreibt die Gemeinde. Die Nähe zum Industriegebiet Steinacker spreche aber eher dagegen.

Zum anderen wurde vorgeschlagen, die Industriezone nördlich der Wilerstrasse in eine Wohnzone zu ändern. Zusammen mit dem Gebiet westlich der Oberstettenstrasse gilt es aber seit Jahrzehnten als Arbeitsplatzzone. Die Gemeinde schreibt als Antwort:

«Gemäss kantonaler Richtplanung ist es von hoher Wichtigkeit, attraktive und günstig gelegene Arbeitsplatzstandorte bereits zu stellen und somit vorhandene Arbeitszonen nach Möglichkeit zu erhalten.»

Auf die Spannung zwischen Arbeitsgebiet nördlich und Misch- und Wohngebieten südlich der Wilerstrasse will die Gemeinde eingehen.

Die Umzonung von Oberrindal in eine Weilerzone ergebe sich aus kantonalen Vorgaben; sämtliche Kleinsiedlungen müssen neu der Landwirtschaftszone zugeteilt werden. Damit bestünden mehr Möglichkeiten, die Kleinsiedlung zu erhalten.

Schule ist nicht zu grosszügig gehalten

Im Punkt, dass in Jonschwil kein grösserer Spiel- und Begegnungsplatz vorhanden ist, stimmt die Gemeinde den Rückmeldungen zu. Als möglichen Standort benennt sie das Areal Gemeindehäuser-Schulanlagen-Kirche. Dazu sei aber eine Studie nötig.

Zudem wird in den Stellungnahmen die Frage aufgeworfen, ob die Schulinfrastruktur nicht zu grosszügig erstellt wurde. Einerseits führt die Gemeinde an, dass die Schülerzahlen in Schwarzenbach steigen. Andererseits benötigen die geänderten Schulformen mehr Platz: Unterricht in der Vollklasse nimmt ab, dafür wird häufiger in Projektteams gearbeitet. Zudem sei die Gemeinde auf Zuzüger angewiesen, um die Schulen halten zu können. Trotz 800 mehr Einwohner blieb der Schülerbestand seit 20 Jahren bei 550 Kindern gleich.

Keine Gemeindefusion gewünscht

Zuletzt wird auch auf den Verkehr eingegangen. So wird etwa vorgeschlagen, gewisse Haltestellen zu verschieben – dies muss mit dem Strasseneigentümer abgesprochen werden – oder Strassenabschnitte wie die Wilerstrasse zu deklassieren – dies sei nicht denkbar. Die Gemeinde spricht sich zudem gegen eine Fusion aus, da sie unter anderem «keinen logischen Fusionspartner» sieht. Die regionale Zusammenarbeit hält sie aber für wichtig. Auch ist die Gemeinde bereits daran, die Situation bei den Radwegen zu verbessern. Anfragen seien beim Kanton hängig, die Anträge zu den Budgets würden zu gegebener Zeit gestellt.