Witterung hinterlässt Spuren: Schäden an der Konstruktion des Wiler Holzturms

Der Wiler Turm hat eine lange Vorgeschichte: 122 Jahre wurden immer wieder Turmpläne geschmiedet. Auslöser war ein vervielfältigtes Panoramabild ab dem Hofberg vom Landschaftsmaler Heinrich Rottensweiler. Aus der gedruckten Ansicht reifte die Idee, diesen Blick für die Bevölkerung nicht nur auf dem Papier zugänglich zu machen, sondern dafür einen Aussichtsturm zu errichten. Dieses Projekt war der Auslöser, um 1884 einen Wiler Tourismusverein zu gründen.

Das entsprechende Stück Land gehörte einem Winterthurer Stadtrat. Die Initianten konnten sich mit ihm auf eine Überschreibung des Grundstücks einigen. Wie so häufig bei Bauprojekten kam es zu Einsprachen. Der Vereinsvorstand konnte sich mit dem Anstösser, dem Eigentümer eines Gutsbetriebs auf dem Hofberg, über die Zufahrtswege nicht einigen. Im Herbst 1884 wurden die Pläne resigniert ad acta gelegt.

1912 wurde die Idee reaktiviert: Der Besuch des deutschen Kaisers stand an. Dieser Umstand schien so wichtig, dass man ein repräsentatives Bauwerk errichten wollte. Eine Anfrage an den Bund zur Errichtung eines Vermessungspunktes auf dem Hofberg, der zugleich auch als Aussichtsturm genutzt werden sollte, wurde abschlägig beantwortet: kein Bedarf. Man hatte in Wil auf die Eidgenossenschaft als Geldgeber gehofft. Eine zusätzliche Absage kam auch vom damaligen Landeigentümer Friedrich Pestalozzi. Beim dritten Anlauf, 1932, wurden nach den Berechnungen die Kosten als zu hoch erachtet. Es waren die Jahre nach der Weltwirtschaftskrise.

1983 stellte ein ungenannter Wiler Industrieller eine namhafte Summe für die Realisierung in Aussicht. Doch die Turmpläne scheiterten diesmal am Widerstand von Umweltkreisen.

Anlässlich der Jubiläumsfeier zur urkundlichen Ersterwähnung von Wil im Jahr 2004 gewann die Turmidee neuen Auftrieb und auch viele Anhänger. Der damalige Stadtrat war dem Projekt gegenüber positiv gestimmt und nahm einen Kredit ins Budget auf. Die Geschäftsprüfungskommission ihrerseits schlug im Stadtparlament eine Streichung des beantragten Anteils vor. Angesicht der hohen Verschuldung habe der Turmbau keine Priorität.

Das Parlament entschied anders. Es konnte losgehen. Durch eine Sammelaktion beschafften die Initianten, der Verkehr- und Verschönerungsverein Wil, bei Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen 300'000 Franken. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 560'000 Franken; 260'000 Franken steuerte die Stadt bei.

Innert zwölf Wochen wurde der Turm errichtet und am 8. Juli 2006 mit einem Fest für die Bevölkerung eröffnet. Diesen Sommer hätte wieder ein Fest am Fusse des Turmes stattfinden sollen. «Coronabedingt musste es abgesagt werden», bedauert Walter Dönni, Präsident des Vereins Wil Tourismus.