Wirtschaft und Gewerbe der Region Wil im Umbruch: Das Jahr 2019 im Rückblick Das Wirtschaftsjahr in der Region war geprägt von Umwälzungen.

Während die Bauwirtschaft boomte, machte sich in metallverarbeitenden Betrieben eine Abkühlung bemerkbar. Mühe bekundeten auch viele Detaillisten; sie verloren weiterhin Kunden an Onlineportale und an das nahe Ausland. Es wurde aber auch investiert in Gewerbeschauen und Läden. Und es gab Gründungen wie «Cubic» und «WPO».

Wil: Das neu gegründete Wirtschaftsportal Ost (WPO) gewann innert weniger Monate über 170 Mitglieder. Ehrengast am ersten Anlass vom 15. November war Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Auf dem Bild von links: Standortförderer Robert Stadler, Regierungsrat Marc Mächler (St.Gallen) , Regierungsrat Walter Schönholzer (Thurgau), Bundesrätin Karin Keller-Sutter, WPO-Präsident Hansjörg Brunner. Bild: Ramona Löw

Zuzwil/Wil: Die Zuzwiler Gewerbeausstellung Z19 (im Bild) vom 5. bis 8. September war ein Grosserfolg. Weit mehr als 10000 Besucher wurden gezählt. Eine Woche zuvor fand in Wil ebenfalls erfolgreich die 1.Wiler Gewerbestrasse statt. Bild: Hans Suter

Uzwil: Nach anderthalbjähriger Bauzeit hat die Firma Bühler am 22. Mai 2019 das 50-Millionen-Projekt «Innovation Campus Cubic» eröffnet. Bild: Urs Bucher

Wil: Für die Einkaufsstadt Wil war 2019 ein Jahr des Umbruchs. Mehrere Geschäfte schlossen (im Bild das Reformhaus Müller) oder zogen um. Bild: Hans Suter

Wil: Vögele Shoes eröffnete am 2. Mai in Wil den ersten Flagship Store der Schweiz. Mit 1500 Quadratmetern ist es die schweizweit grösste Filiale. Bild: Hans Suter