Wirtschaft Gewählt: Patrick Wirth ist neuer Präsident der Landi Oberbüren AG Die Landi Oberbüren AG verzeichnet einen Präsidentenwechsel. Das vergangene Geschäftsjahr verlief positiv. So übertraf der Umsatz erstmals die 10-Millionen-Franken-Grenze.

Claudia Heer übergab das Präsidium an Patrick Wirth. Bild: Philipp Stutz

Claudia Heer hatte Ende 2022 ihren Rücktritt als Verwaltungsratspräsidentin und Verwaltungsrätin auf die Generalversammlung der Landi Oberbüren AG vom Montag angekündigt. Sie wurde 2017 in den Verwaltungsrat gewählt und übernahm drei Jahre später das Präsidentenamt. Der Verwaltungsrat startete nach dem Rücktritt ein Auswahlverfahren mit zwei geeigneten Kandidaten und schlug Patrick Wirth als neuen Verwaltungsratspräsidenten und Mitglied des Verwaltungsrates vor.

Die Wahl – es waren 87 Aktionärinnen und Aktionäre zugegen - erfolgte mit einigen Gegenstimmen und Enthaltungen. Thomas Wallner, Martin Fürer, Matthias Krucker und Ivo Steiner wurden für die Amtsdauer 2023 bis 2026 wiedergewählt.

Patrick Wirth ist 36 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in Niederbüren. Er ist ausgebildeter Landwirt, Agronom und Treuhänder. Der Gewählte ist seit 2017 Geschäftsführer der Bamos AG, Labor für Lebensmittel, Futtermittel, Wasser und Umweltproben in Bazenheid, die 33 Mitarbeitende beschäftigt. Die Landi kennt Wirth, weil er von 2011 bis 2017 im Technischen Dienst und als Ressortleiter bei der UFA AG tätig gewesen war.

10-Millionen-Franken-Grenze geknackt

Die abtretende Präsidentin Claudia Heer konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neben der Umsatzsteigerung auf über 10 Millionen Franken erwirtschaftete die Landi Oberbüren AG einen Jahresgewinn von 222'000 Franken. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten auf Antrag des Verwaltungsrates die Ausschüttung einer Dividende von fünf Prozent. Der gesetzlichen Gewinnreserve werden 35'000 Franken der freiwilligen Gewinnreserve von 189'000 Franken zugewiesen.

Die Landi befindet sich seit elf Jahren an der Sandackerstrasse in Oberbüren. Bild: Philipp Stutz

Geschäftsführer Matthias Frey erläuterte das vergangene Geschäftsjahr. Er freute sich über die Umsatzzunahme. «Diese entstammt klar dem Agrobereich und konnte dank neuer Kunden und Preisanstiegen erzielt werden», sagte er. Er sprach von schwankenden Preisen und zurückhaltendem Kaufverhalten.

Beim rückläufigen Handel von Brenn- und Treibstoffen sei dank hohen Energiepreisen ein höherer Umsatz erzielt worden. Im Ladenbereich spürte die Landi den Rückgang an Gartenrenovationen und Erneuerungen, die in den Vorjahren noch geboomt hatten. Im Foodbereich konnten die Umsätze beinahe gehalten werden.

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates wurden genehmigt. In der Umfrage meldete sich ein Votant, der die Mietzinsen im Gebäude an der Sandackerstrasse erwähnte, die sich jährlich in einem sechsstelligen Betrag bewegen.