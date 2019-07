«Wir dürfen den Draht zu den Leuten nicht verlieren»: Kirchen auf Sinnsuche

Die beiden Kirchenverwaltungsräte von Bichwil-Oberuzwil und Henau-Niederuzwil haben kürzlich das Projekt «Weiterentwicklung der Katholischen Kirche Uzwil und Umgebung» gestartet. Ziel des Projekts ist es, neue Impulse für die Kirche in der Region zu finden und Klarheit über die künftige Ausrichtung zu schaffen. Am Vormittag des

13. September laden die Projektverantwortlichen zum öffentlichen Kick-off-Anlass ins Pfarreiheim Niederuzwil. Dort wird diskutiert, in welchen Projekte Resultate erreicht werden sollen. Anmeldung an paul.gaehwiler-wick@kath-uzwil.ch. (pd)