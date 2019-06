Wiler Integrations- und Präventionsprojekte erholen sich nach einem schwierigen Jahr

Trotz einem Jahr mit vielen Herausforderungen schaut die neue Leiterin der Wiler Integrations- und Präventionsprojekte (Wipp) positiv in die Zukunft. So steht etwa im Bereich Suchtberatung ein Pilotprojekt an.