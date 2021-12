Wintersaison Am Chäserrugg geht die Skisaison am Samstag los, die Bergbahnen Wildhaus und kleine Skilifte warten noch zu Vor allem für die vielen kleinen Skigebiete im Toggenburg und im Raum Wil hat der Schneefall der vergangenen Tage noch nicht gereicht. Sie warten mit der Saisoneröffnung noch zu, bis die Wetter- und Schneebedingungen stimmen.

Ab diesem Wochenende transportieren die Toggenburg Bergbahnen wieder Skifahrer auf den Chäserrugg. Bild: Ralph Ribi

Im Toggenburg ist es weiss, bereits in den letzten Novembertagen hat bis ins Flachland geschneit. Viele Menschen freuen sich über den Schnee und können es kaum erwarten, Ski und Snowboard rauszuholen. Es sind jedoch erst vereinzelte Skigebiete in der Region, die allenfalls am Wochenende öffnen können. Die Loipen dagegen sind zum Teil bereits offen. Eine Übersicht.

«Dank des teils heftigen Schneefalls der letzten Tage ist es bereits Anfang Dezember so weit und der Skibetrieb kann starten!» Das schreiben die Toggenburger Bergbahnen am Donnerstag auf ihrer Website. Diesen Samstag und Sonntag sind Teile des Gebiets für Wintersportler geöffnet. Das Wetter und die Neuschneemengen von Donnerstag und Freitag werden zeigen, welche Anlagen genau in Betrieb genommen werden können. Mehr Informationen werde es am Freitagnachmittag auf der Website geben. Ebenfalls geöffnet sind das Gipfelrestaurant Chäserrugg und das Bergrestaurant Iltios.

Neu bieten die Toggenburg Bergbahnen AG ein «Best Time Ticket» an. Alex Singenberger, Leiter Marketing und Verkauf, erklärt: «Wer sein Ticket früher bucht, erhält bessere Konditionen als bei einem spontanen Ticketkauf.» Das gilt nicht nur für Skitickets, sondern auch für Schlitteltickets.

Die Freienalpbahn der Bergbahnen Wildhaus steht am Wochenende noch still. Bild: PD

Die Bergbahnen Wildhaus haben den vorgezogenen Wochenendbetrieb am 4. und 5. Dezember aufgrund der noch knappen Schneelage auf einigen neuralgischen Pistenabschnitten und einer sehr turbulenten Wettervorhersage abgesagt. Dies teilte das Skigebiet am Donnerstag mit. Die Wintersaison soll aber am Samstag, 11. Dezember, starten. Bei günstiger Wetterlage wird es ab dann einen täglichen Teilbetrieb geben, ab dem 18. Dezember gelten die regulären Betriebszeiten.

Das mit Solar- und Windenergie betriebene Bergrestaurant und die Gondelbahn Gamplüt. Im Hintergrund ist der Schafberg zu sehen. Bild: PD

Die Gondelbahn von Wildhaus aus und das Bergrestaurant Gamplüt sind täglich geöffnet. Bei schönem Wetter gibt es bei der Bergstation ein Take-away-Angebot. Es liegt Schnee auf dem Gamplüt, doch die Schlittelwege und Pisten sind noch nicht präpariert.

Der Sessellift auf der Wolzenalp ist im Moment noch nicht in Betrieb. Bild: PD

Die Wintersaison auf der Wolzenalp oberhalb von Krummenau beginnt offiziell am 18. Dezember. Wenn es die Schneeverhältnisse zulassen, ist jedoch schon zuvor ein Wochenendbetrieb möglich, wie die Verantwortlichen auf Anfrage mitteilen. Diesen Sonntag ist zudem «Chlaus-Tag» im Bergrestaurant Wolzenalp mit einem speziellen Samichlaus-Menu. Von 13 bis 14.30 Uhr ist der Samichlaus zudem im Rietbachwald oberhalb des Restaurants unterwegs. Bei guter Witterung ist die Sesselbahn von 9 bis 16 Uhr in Betrieb.

Im Skigebiet der Wolzenalp liegt gleich neben dem Bergrestaurant die «Kinderwelt», in der kleine Skifahrerinnen und Skifahrer in den Wintersport einsteigen können. Diese wurde vergangene Saison durch einen Zauberteppich ergänzt: ein 70 Meter langes Förderband.

Am 18. Dezember beginnt die Wintersaison auf der Wolzenalp. Bild: PD

Auch beim Skilift Tanzboden bei Ebnat-Kappel hat es in den vergangenen Tagen geschneit. Weil die Schneefallgrenze jedoch wieder gestiegen ist, muss der Lift noch geschlossen bleiben. Die Verantwortlichen und die Anlagen sind bereit, sagt Daniel Hartmann, Präsident des Verwaltungsrats. Die Wetterentwicklung wird beobachtet.

Für Schlittenfans hat Hartmann erfreuliche Nachrichten:

«Das Angebot Tanzbodenrodeln konnte auf diese Saison hin ausgebaut werden.»

Mit speziell dafür gebauten Schlitten kann man sich beim Bügellift einhängen und den Berg hinauf ziehen lassen. Private Schlitten werden nicht transportiert.

Damit der Skilift in Hemberg jederzeit startklar ist, wurde Ende Oktober bis Anfang November alles für die Wintersaison vorbereitet. Betriebsleiter Hansueli Rechsteiner sagt: «Es braucht mindestens 30 Zentimeter Schnee, damit wir mit Walzen anfangen können und der Skilift in Betrieb genommen wird.»

Die schöne Winterlandschaft im Toggenburg kann demnächst wieder in vollen Zügen genossen werden. Bild: PD

Der Skilift in Hemberg ist hauptsächlich für Familien ausgerichtet. Der sogenannte Zauberteppich hilft seit 2013 kleinen Kindern beim Skifahren lernen. «Das ist bei uns der absolute Renner und hat eingeschlagen wie eine Bombe», sagt der Betriebsleiter. Das Restaurant Skihaus auch jetzt schon jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Hans Brunner, Besitzer des Skilifts Hörnli im Bächli Hemberg, sagt: «Im Moment ist die Öffnung des Skilifts noch kein Thema. Er soll entweder vor Weihnachten oder vor Neujahr geöffnet werden.» Seine Anlage ist jeweils am Mittwochnachmittag und am Wochenende geöffnet. In den Winterferien ist er täglich in Betrieb.

Der Skilift Hochwacht in Mosnang ist startklar, wie Präsident Martin Bollhalder sagt: «Wenn es genügend Schnee hat, starten wir dieses Wochenende.» Um das Angebot in Mosnang zu erweitern, möchte Bollhalder – soweit es Corona zulässt – Zelte aufstellen und dort einen Après-Ski-Anlass mit Raclette veranstalten.

Der Skilift in Gähwil ist derzeit noch nicht in Betrieb. Bild: PD

Der Skilift in Gähwil ist noch nicht geöffnet. Betriebsleiter Theo Messmer hofft auf mehr Schnee. «Wenn die Temperatur bei null Grad oder drunter liegt, können der Ponylift und der Zauberteppich auch mit wenig Schnee in Betrieb genommen werden», sagt er.

Aufgrund des frühen Wintereinbruchs konnte der Skilift in Oberhelfenschwil diese Woche bereits in Betrieb genommen werden. Zurzeit ist die Anlage allerdings wieder geschlossen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Website. In Oberhelfenschwil ist zudem jeweils am Freitag und Samstag von 19.30 bis 21.45 Uhr Nachtskifahren möglich.

Mit etwas Verspätung wollen die Verantwortlichen dieses Jahr den 50. Geburtstag des Skiliftes Oberhelfenschwil feiern. Am Mittwoch, 29. Dezember, laden sie von 17 bis 21.30 Uhr zum Nachtskifahren mit Preisen wie vor 50 Jahren ein. Es wird eine kleine Skibar mit Getränken und Raclettebrot geben. Sollte nicht genügend Schnee liegen, wird die Bar auf dem Vorplatz bei Familie Vollenweider trotzdem offen sein.

«Die Wintersaison startet in Krinau offiziell am 11. Dezember», sagt Verena Bollhalder, Präsidentin des Verkehrsvereins Krinau. Sofern es die Wetterverhältnisse zulassen, wird der Skilift am Mittwoch, 15. Dezember, in Betrieb genommen. Auch in Krinau ist der Lift jeweils am Freitag und Samstag zwischen 19 und 21.30 Uhr für das Nachtskifahren geöffnet.

Das «Teehüsli» bewirtet Erwachsene nur draussen. Um sich aufzuwärmen, dürfen die Kinder aber ins Lokal.

Die beiden Skilifte und der Ponylift in Degersheim sind aktuell noch geschlossen. «Sobald genügend Schnee liegt, werden die Anlagen in Betrieb genommen», sagt Urs Stutz, Präsident der Ortsbürgergemeinde. «Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Anlagen den Schneesportbegeisterten möglichst oft zur Verfügung stellen können», sagt Stutz. Auf 800 Meter über Meer kann man in Degersheim Ski fahren, schlitteln und langlaufen.

«Im Moment installieren wir noch den mobilen Skilift in Mogelsberg», sagt Stefan Hochreutener, Präsident des Verkehrsvereins. Die Wintersaison im familiären Skigebiet Mogelsberg beginnt erst, wenn es genügend Schnee hat.

Der Skibetrieb in Oberwangen wartet auf mehr Schnee. Die Verantwortlichen halten die Gäste über ihre Website auf dem Laufenden.

Die Langlaufloipen auf dem Ricken sind seit dem 30. November teilweise gespurt. Insgesamt steht auf dem Ricken ein Loipennetz von 45 Kilometern zur Verfügung, wovon allerdings am Donnerstag nur 2 befahrbar waren. Der Club Rickenloipe feiert in dieser Saison «50 Jahre Langlauf auf dem Ricken». Am Wochenende vom 12. und 13. Februar 2022 finden diverse Jubiläumsaktivitäten statt.

Die Panoramaloipe Scherb mit Aussicht auf den Speer. Bild: PD

Die Panoramaloipe Scherb bei Hemberg wurde am 29. November gespurt, die Thurtalloipe zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil am 30. November. Zuvor haben freiwillige Helfern die Strecke abgesteckt und wo nötig von Ästen befreit. Bei genügend Schnee und bei Bedarf werden beide Loipen täglich gespurt. Bert Baumann, Bereichsleiter Loipen beim SC Speer, sagt: «Wichtig ist, dass man den richtigen Zeitpunkt für die Loipenpräparierung wählt. Meistens sind die Spurer nachts unterwegs, damit eine gute Festigung der Unterlage entsteht und sich die Loipen am Morgen dann in einem perfekten Zustand präsentieren.»

Pünktlich auf den Winter 2021/22 wurde die neue Langlaufhütte im Scherb/Bendel eröffnet, wie Baumann sagt. Die Nordische Abteilung des SC Speer hat zudem in die Loipenpräparation investiert und eine Spurwalze angeschafft, mit der schon bei geringerer Schneehöhe eine Skatingloipe präpariert werden kann.

Bei dem vielen Schnee des vergangenen Jahres führte die längste Kirchberger Loipe bis ins Gebiet Wind an die Grenze zur Gemeinde Fischingen. Bild: PD

«Obwohl es Schnee hat, ist die Loipe in Kirchberg noch nicht geöffnet, da es noch zu warm ist», sagt Christoph Widmer. Die Loipe wird normalerweise am 15. Dezember gespurt, sofern es genügend Schnee hat. «Es ist üblich, dass die Langlaufloipe zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet wird.»

Die Loipen in Alt St.Johann-Unterwasser und in Wildhaus sind zurzeit geschlossen. «Wann die Loipen im Obertoggenburg wieder zur Verfügung steht, ist aufgrund der Wetterverhältnisse noch unklar», heisst es auf Anfrage.

Die Säntis-Loipe in Ennetbühl ist noch nicht gespurt, geplant ist die Saison vom 7. Dezember bis 27. März. Das Loipenkafi wird aufgrund der Coronasituation in der Saison 2021/22 als Take-away geführt.