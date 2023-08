Wil/Wittenbach Krankgeschriebener Wittenbacher Gemeindepräsident wird Stadtplaner in Wil Ende Oktober endet die Amtszeit des Wittenbacher Gemeindepräsidenten Oliver Gröble. Der 55-Jährige hatte im Mai nach mehrmonatiger krankheitsbedingter Absenz seinen Rücktritt erklärt. Jetzt ist bekannt, wie seine berufliche Zukunft ausschaut: Gröble wird Stadtplaner in Wil.

Der zurückgetretene Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble orientiert sich beruflich neu. Bild: Urs Bucher

Noch ist unklar, wer das seit September vergangenen Jahres verwaiste Büro des Wittenbacher Gemeindepräsidenten beziehen wird. Zur Wahl stehen der Niederwiler Peter Bruhin (Mitte) - als Kandidat der Findungskommission - sowie der St.Galler SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli. Die Würfel fallen am 22. Oktober.

Berufliche Neuorientierung

Oliver Gröble war 2018 als parteiloser Aussenseiter ins Amt des Gemeindepräsidenten gewählt worden. Seit seiner Krankschreibung im vergangenen Herbst ist er nicht wieder ins Wittenbacher Gemeindehaus zurückgekehrt. Jetzt ist klar: Der 55-Jährige orientiert sich beruflich neu. Am 1. Oktober wird er seine Arbeit als verantwortlicher Stadtplaner im Ressort Bau, Umwelt und Verkehr der Stadt Wil aufnehmen. Dies teilt die Stadt in einem Communiqué mit.

Gröble ersetzt Beatrice Aebi, welche die Äbtestadt Ende April nach sechs Jahren in Richtung Bern verlassen hatte. In ihre Amtszeit waren unter anderem die Revision der Schutzverordnung, die Vorprojekte zu den Gleisquerungen Hubstrasse und Posttunnel, die Projektkoordination am Bahnhof und die Vorbereitung mehrerer privater Arealentwicklungen gefallen.

Jurist mit Bezug zu Wil

Oliver Gröble schloss 1996 sein Studium in Rechtswissenschaften ab und arbeitete anschliessend als juristischer Mitarbeiter in der Bau-, Umweltschutz- und Energiedirektion des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Im Jahr 2000 trat er als stellvertretender Abteilungssekretär in die Direktion Soziales und Sicherheit der Stadt St. Gallen ein, wo er nach knapp fünf Jahren zum Leiter des Stabs Soziales befördert wurde.

2006 wechselte er als Leiter Standortentwicklung und Tourismus ins Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. In dieser Funktion beschäftigte er sich während elf Jahren mit Fragen der Areal- und Verkehrsentwicklung. Zudem war er in das Projekt «Wil West» eingebunden und bei Projekten in Bronschhofen beteiligt.