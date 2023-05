Wil/Toggenburg Wegen hoher Erwartungen und Mangel an Lehrpersonen: Schulleitungsjob wird immer schwieriger – Schulen geraten in Bedrängnis Gleich mehrere Schulleitende in der Region Wil haben auf den kommenden Sommer hin ihre Stelle gekündigt. Ersatz zu finden, ist oft nicht leicht, wie eine Umfrage zeigt.

Seit einigen Jahren ist es im Kanton St.Gallen schwierig, neue Schulleiterinnen und Schulleiter zu finden. Bild: Getty Images

Der Schulleiter des Wiler Schulhauses Tonhalle/Klosterweg hat gekündigt. Der Co-Schulleiter der Primarschule Lindenhof in Wil wird künftig nicht mehr als Schulleiter, sondern als Lehrer tätig sein. Die Schulleiterin der Primarschule Kirchberg verlässt die Schule per Ende Schuljahr.

Die Schule Uzwil verliert auf Ende Schuljahr gleich drei Schulleiterinnen und Schulleiter; jenen der Primarschuel Neuhof, jenen der Oberstufe Uzeschuel und die Schulleiterin der Primarschule Herrenhofen. In den Regionen Wil und Toggenburg scheint es gerade besonders viele Wechsel und Kündigungen bei Schulleiterinnen und Schulleitern zu geben. Was nur ist da los?

Um diese Frage zu beantworten, hat sich diese Zeitung bei den Verantwortlichen der Schulen in der Region umgehört. Dabei stellte sich heraus: Nicht nur der akute Lehrpersonenmangel ist für die Schulen eine Herausforderung. Auch offene Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern lassen sich nicht leicht besetzen. Die Belastung im Job ist gross.

Pensionierung oder berufliche Neuorientierung

Die Gründe für die Wechsel und Kündigungen der Schulleitenden in der Region sind unterschiedlich, nicht immer liegt es am anspruchsvollen Job: Manche werden schlicht pensioniert. Andere bleiben im Beruf, wechseln aber an eine neue Schule. Und wieder andere wollen sich beruflich neu orientieren. Weshalb, darüber können manchmal auch die Schulen nur mutmassen. Eins jedoch ist in allen Fällen gleich: Die Schulleitenden stellen die Schulen durch ihre Abgänge vor eine harte Aufgabe.

Freddy Noser, Präsident des kantonalen Schulleitungsverbands. Bild: PD

Seit fünf, sechs Jahren sei es wegen der grossen Belastung im Beruf schwierig, Schulleiterinnen und Schulleiter zu finden, sagte kürzlich Freddy Noser, Präsident des kantonalen Schulleitungsverbandes und selber Schulleiter der Oberstufe Sprochbrugg in Zuckenriet, gegenüber dieser Zeitung. Schulleiterinnen und Schulleiter müssten den Ansprüchen von Kindern, Eltern, Lehrpersonen und Behörden gerecht werden. Der Lehrpersonenmangel in der Deutschschweiz verschärfe die Situation. Schulleitende seien verantwortlich dafür, dass im Sommer vor jeder Klasse eine adäquate Lehrperson stehe. Immer mehr würden deshalb den Dienst quittieren.

«Nicht jedermanns Sache»

Wiler Stadtrat Jigme Shitsetsang, Departementsvorsteher Bildung und Sport. Bild: PD

Auch von den Schulen in der Region klingt es ähnlich. «Die Stelle eines Schulleiters oder einer Schulleiterin neu zu besetzen, ist für jede Schule eine Herausforderung», sagt Jigme Shitsetsang, Stadtrat und Departementsvorsteher Bildung und Sport der Stadt Wil. Die Erwartungen an die Schulleitungen seien gross. Der Aufwand an den Schulen enorm. «Das ist nicht jedermanns Sache», so Shitsetsang. Und Christoph Ackermann, Schulratspräsident von Flawil, sagt: Gerade im Moment, da aufgrund des Lehrpersonenmangels sehr viel Zeit für die Personalrekrutierung aufgewendet werden müsse, sei die Belastung im Beruf gross.

Norbert Stieger, Schulratspräsident Wattwil-Krinau. Bild: PD

Weniger Abgänge verzeichnen die Toggenburger Schulgemeinden. So sagen etwa Wattwil und Kirchberg, es habe in den letzten Jahren nur wenige Wechsel bei Schulleitungen gegeben. Doch auch dort kennt man die Belastungen, welche der Beruf mit sich bringt. So sagt etwa Norbert Stieger, Schulratspräsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau: «Viele Herausforderungen der Gesellschaft werden an die Schulen übertragen.» Er nennt etwa die Covid-Pandemie, den Lehrpersonenmangel, die digitale Transformation. Dass die derzeit hohen Belastungen Schulleitungen zu einer Kündigung verleiten könnten, sei nicht abwegig, so Stieger.

Neue Wege bei der Rekrutierung

Manche Schulen gehen nun neue Wege, um freie Stellen zu besetzen. So sind zum Beispiel oftmals auch Quereinsteigende willkommen, wenn sie berufsbegleitend die Weiterbildung zum Schulleiter oder zur Schulleiterin absolvieren. Einige Schulen setzen auch auf Übergangslösungen. Die Oberstufe Lindenhof in Wil zum Beispiel wird seit dem letzten August von einem Managementteam bestehend aus vier Personen geführt. «Es war damals die beste Lösung, da sich niemand Passendes für die Stelle fand», sagt Jigme Shitsetsang.

Marion Harzenmoser, Schulratspräsidentin Uzwil. Bild: Tobias Garcia

Und für die Verantwortlichen der Schule Uzwil, wo bis im Sommer drei Schulleiterstellen neu besetzt werden müssen, ist eine Interimslösung mit einer Person, die den Job schon einmal gemacht hat, denkbar. Die Uzwiler Schulratspräsidentin, Marion Harzenmoser, ist eigentlich zuversichtlich, dass die Stellen neu besetzt werden können. Sie sagt: «Wir haben zwar nicht unzählige Bewerbungen erhalten, dafür aber vielversprechende.» Doch auch Harzenmoser weiss, dass es ohne Plan B in dieser Branche gerade nicht geht.

In der Stadt Wil konnten bereits sämtliche offenen Stellen besetzt werden. Und auch das Managementteam an der Oberstufe Lindenhof wird ab diesem Sommer wieder durch ein Co-Schulleitung ersetzt. Die Stadt hat dafür einiges getan. So hat sie zum Beispiel mit zusätzlichen Inseraten nach geeigneten Personen gesucht. War in den sozialen Medien aktiver als in den vergangenen Jahren. Jigme Shitsetsang sagt: «Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, sämtliche Stellen zu besetzen.» Und ergänzt, dass es durchaus hätte anders kommen können.