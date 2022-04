Wil/Toggenburg Themenwege und Wanderrouten für Ostern: Diese Tipps hat die Redaktion für das lange Wochenende Das Wetter lockt über das lange Wochenende nach draussen. In der Natur locken neben Bärlauch und Wasserfällen auch Spaziergänge, die zu einem bestimmten Thema, oder verbunden mit einer Aktivität, konzipiert wurden.

Zum Foodtrail gehören grüne Taschen. Bild: PD

Es gibt viele Möglichkeiten für einen Spaziergang im mittleren Toggenburg. Wer aber ein kulinarisches Abenteuer erleben will, der begibt sich auf den Foodtrail. Bekannt ist nur der Startpunkt beim Thurbeck an der Ebnaterstrasse in Wattwil. Dort werden die Spaziergänger – für grösseren Spass macht man sich als Familie oder in einer Gruppe auf den Weg – mit einer leuchtend grünen Tasche ausgestattet.

Wie es sich für eine Schnitzeljagd gehört, finden sich dort Hinweise, die von einem zum nächsten Posten führen. An jedem Posten steht eine Toggenburger Spezialität im Fokus, die kann dort selbstverständlich auch degustiert werden. Der Foodtrail ist ebenfalls für Vegetarier geeignet. Als Supplément gibt es ausserdem Wissenswertes über das Toggenburg und über bekannte Toggenburger Persönlichkeiten und touristische Leuchttürme. Damit nicht nur Erwachsene auf ihre Kosten kommen, gibt es ein spezielles Kinderrätsel.

Die Wegstrecke des Foodtrails ist rund neun Kilometer lang und beinhaltet knapp 300 Höhenmeter Auf- und Abstieg. Es empfiehlt sich, ein Zeitfenster von vier bis fünf Stunden dafür vorzusehen. Die Startzeiten können im Internet gebucht werden. Am Ostersonntag und Ostermontag ist er zwar geschlossen, dann aber vom Dienstag, 19., bis Sonntag, 24. April, täglich geöffnet. (sas)

Bei der Kirche in Züberwangen steht das Starthäuschen. Bild: Zita Meienhofer

In Züberwangen erzählt Esel Elias Interessierten die Passionsgeschichte, seine Passionsgeschichte. An elf Stationen – Start ist bei der Kirche in Züberwangen – lässt Elias die Spazierenden wissen, was damals vor Ostern geschehen ist. Mit verständlichen Worten, lieblichen Bildern und schön gestalteten Holzboxen führt Elias Klein und Gross durch den Osterweg.

In elf Infoboxen erzählt Esel Elias die Passionsgeschichte. Bild: Zita Meienhofer

Der Osterweg ist kinderwagentauglich. Bei der Kirche in Züberwangen befinden sich Parkplätze. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt bei der Postautohaltestelle «Züberwangen Zentrum» aus.

Ab der Kirche ist die Routenführung signalisiert. Zudem hängt im Infokasten beim Pfarreiheim (unmittelbar hinter dem Starthäuschen) ein Plan. Von der Kirche geht es Richtung Wil bis zum Wald, dem Waldrand entlang zur Thurebene, von dort zur Gärtnerei Rutishauser und wieder zurück zur Kirche. Der Rundgang kann in einer Stunde absolviert werden. (zi)

Der Giessenfall in der Nähe von Dietschwil. Bild: Sabine Camedda

War der Osterbrunch zu üppig? Oder wurden schon zu viele Osterhasen vernascht? Da lohnt sich ein etwas ausgedehnterer Verdauungsspaziergang. Für einen Familienspaziergang muss es nicht immer weit sein. Eine Idee ist zum Beispiel der Giessenfall bei Dietschwil. Die sieben Kilometer lange Wanderung startet in Kirchberg und führt über grüne Wiesen und durch noch lichte Wälder.

Die Wanderung führt von Kirchberg über Dietschwil zum Giessenfall. Bild: Sabine Camedda

Über Schalkhusen gelangt man nach Dietschwil. Von dort aus geht es in den Wald zum Giessenfall. Ob nun schon wieder mehr Wasser den Wasserfall hinunterplätschert als noch im Winter? Auch eine Feuerstelle beim Giessenfall lädt zum Verweilen ein – falls der Osterbrunch doch nicht so üppig war oder man die Grillsaison schon frühzeitig einläuten will. Die etwa zweieinhalbstündige Runde führt dem Altbach entlang wieder zurück nach Kirchberg. (mas)

Die Spieltour von Maestrani führt via eine App durch das Botsberger Riet in Flawil. Bild: PD

Sonne, Wärme, Frühlingserwachen: ideale Bedingungen für einen Familienspaziergang durch Flawils Naherholungsgebiet, das Botsberger Riet. Langweilig? Mitnichten, denn das Naturschutzreservat punktet nicht nur mit seltenen Tieren und Pflanzen, sondern bietet Kindern und Erwachsenen auf der Suche nach Aquilino Maestranis virtuellen Freunden und allerlei imaginären Schokoladenzutaten ein Outdoor-Erlebnis mit Spassfaktor.

Die Spieltour führt mit Hilfe der kostenlosen App Ambia über 2,3 Kilometer sowie vier Rätselstationen durchs Naturschutzgebiet und endet im Shop von Maestranis Chocolarium, wo auf die Teilnehmenden eine süsse (Oster-)Überraschung wartet.

Gestartet wird im Eingangsbereich der Erlebniswelt von Maestrani, deren Besuch für die Outdoor-Tour aber nicht Bedingung ist. Der Zeitbedarf beträgt rund eine bis anderthalb Stunden. Das Chocolarium hat am Samstag und Sonntag geöffnet, am Ostermontag jedoch geschlossen. (ahi)

Suchen kann man vieles an Ostern: Ostereier, ein Osternest, religiöse Erfahrung – oder Bärlauch. Der hat gerade Saison. Bärlauch suchen ist so etwas wie Pilzeln für Arme. Es setzt kaum Wissen voraus und die Erfolgschancen sind generell hoch. Zwar wächst Bärlauch nicht überall. Besonders gern hat er humusreichen Boden im Laubwald, an schattigen Borden in der Nähe eines Bachs.

Bärlauchteppich im Wald bei Gähwil. Bild: Pablo Rohner

Gesucht werden muss er also schon. Doch die sattgrünen, fleischigen Blätter sind kaum zu übersehen. Und wo ein Büschel ist, sind noch unzählige andere. Um die Bestände zu schonen, sollte pro Büschel nur ein Blatt gepflückt werden. Was man später zu Hause mit einem Migrossack voll Bärlauch macht, ist eine andere Frage. Bärlauchpesto ist die Kürbissuppe des Frühlings; irgendwann hat man es gesehen.

Punkto Verwechslungsgefahr liegen die Dinge beim Bärlauch simpler. Wo bei den Pilzen grundsätzlich Zweifel und doppelte Kontrolle angebracht sind – gerade für den Amateur, die Amateurin –, gilt es beim Bärlauch nur das giftige Maierisli auszuschliessen, allenfalls noch die Herbstzeitlose. Und das geht dank des knoblauchartigen Geruchs des Bärlauchs recht gut. Die optischen Merkmale (dünner Stiel, matte Unterseite) kennt Google.

Fundstellen gibt es zum Beispiel im Wald unterhalb der Iddaburg. Durch diesen kann man von Gähwil nach Fischingen wandern. Einfach nach dem Dorfausgang in Richtung Hulftegg beim rostbraunen Schopf rechts abbiegen, dann beim Hof Auen links in den Wald. Dann den Wegweisern nach. (rop)

Beim Minigolf wird der Spaziergang mit Spass und Spannung verbunden. Bild: Nana do Carmo

Eine Wanderung muss nicht immer über Stock und Stein führen. Mit einem halb zugedrückten Auge kann auch eine Runde Minigolf als Spaziergang durchgehen. Gemütlich plaudernd oder verbissen wetteifernd lassen sich zwischen den verschiedenen Bahnen einige Schritte sammeln. Dabei kann die Bewegung mit Spass und Spannung verbunden werden.

Die Minigolfanlagen in Wil und in Niederbüren sind täglich geöffnet, auch über Ostern. Wobei die Öffnungszeiten der Schlägerausgabe auf dem Platz der Psychiatrischen Klinik St.Gallen Nord bei unsicherem Wetter reduziert werden können. Beide Anlagen verfügen über eine 18-Loch-Minigolfpiste. Die Preise sind beim Freizeitpark Niederbüren etwas höher, dafür ist dort das Gastronomieangebot für die Stärkung vor, während oder nach dem Minigolf-Spaziergang grösser. An beiden Orten gibt es Rabatte für Gruppen ab zehn Personen.

In Wattwil wird die Minigolfanlage zusammen mit der Badi saniert und erst im Juni wieder geöffnet. Und auch im Oberen Toggenburg hat die Minigolfsaison noch nicht begonnen. Die Anlage Eggenwäldli in Wildhaus öffnet erst im Mai wieder. (lsf)