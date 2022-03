Wil/Toggenburg Preisexplosion an der Zapfsäule: Wo das Benzin regional am günstigsten ist und wie sich Sprit sparen lässt Die Benzinpreise klettern in die Höhe, und zwar in einer Dynamik wie letztmals vor 14 Jahren. Im Raum Wil/Toggenburg liegen die Literpreise aktuell zwischen 1.79 und 1.94 Franken. Eine Trendwende ist nicht absehbar.

Am günstigsten ist das Benzin aktuell an der Ecostop-Tankstelle in Niederhelfenschwil. Bild: Andrea Häusler

Seit Anfang Dezember ist der Preis für ein Fass Rohöl (159 Liter) der Nordseesorte Brent von 70 auf heute zeitweilig 111 US-Dollar gestiegen. Dies schlägt sich auf die Preise an den hiesigen Zapfsäulen nieder. Während im Januar ein Liter Bleifrei noch für durchschnittlich 1.76 Franken zu haben war, liegt der Preis aktuell bei knapp über oder unter 1.90 Franken.

Dieser entspricht zwar noch nicht dem bisherigen Allzeithoch vom Sommer 2008, wo pro Liter 1.99 Franken bezahlt werden mussten. Die Folgen der Sanktionen gegen Russland aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine und die Furcht vor einem kältebedingten Einbruch der Ölfördermenge in Texas stimmen jedoch wenig zuversichtlich. Hinzu kommt, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder (Opec) die Fördermenge im März trotz erhöhter Nachfrage nicht ausweiten will.

Knacken vor diesen Hintergründen die Treibstoffpreise demnächst die Zwei-Franken-Grenze? «Eine Prognose zu wagen, wäre Kaffeesatzlesen», sagt Daniel Graf, Mediensprecher des Touring Club Schweiz (TCS). Auszuschliessen sei es aber nicht.

Daniel Graf, Mediensprecher TCS. Bild: PD

1.76 Franken. Dies war der durchschnittliche Benzinpreis in der Schweiz im vergangenen Jahr. Wer seinen 60-Liter-Tank füllte, zahlte damals 105 Franken. Jetzt hat der Konsument oder die Konsumentin für die gleiche Menge 114 Franken zu berappen. Dass sich dieser Aufschlag unmittelbar auf das Tankverhalten auswirkt, glaubt Graf allerdings nicht. Er rechnet vorläufig auch nicht mit einem verstärkten Tanktourismus.

«Denn selbst wenn der Preis weiter stiege, lohnten sich die (Um-)Wege zu einer günstigeren oder der preiswertesten Zapfsäule in den wenigsten Fällen.»

Ecostop in Niederhelfenschwil am billigsten

Dabei sind die Literpreise durchaus unterschiedlich. Günstigste Tankstelle der Regionen Wil und Toggenburg ist die Ecostop-Tankstelle der Garage Eberle in Niederhelfenschwil. An der einzigen Ostschweizer Zapfsäule der Ecotank AG kostet der Liter Bleifrei aktuell 1.79 Franken, der Diesel 1.89 Franken. Es geht aber noch billiger. Laut der Vergleichsplattform benzin-preis.ch bietet die Freie Tankstelle in Thayngen den schweizweit günstigste Spritpreis: 1.65 Franken (Stand 25. Februar).

Im Vergleich dazu: Im benachbarten Zuzwil verkaufen Migrol und Agrola ihren Treibstoff einheitlich für 1.90 Franken (Bleifrei), beziehungsweise 1.98 Franken für Diesel. Mit 1.89/1.90 Franken pro Liter Bleifrei sind die Preise in Wil fast identisch. In Niederhelfenschwil kostet eine 60-Liter-Tankfüllung somit immerhin 6.60 Franken weniger als in der Umgebung.

Tiefste Kraftstoffpreise im Neckertal

In der Region Toggenburg tankt es sich leicht günstiger als im Grossraum Wil, wobei die Preise in Richtung Obertoggenburg tendenziell steigen. Bis zu 1.94 pro Liter Bleifrei bei BP in Alt St.Johann. Die tiefsten Kraftstoffpreise gibt es, laut Erhebung dieser Zeitung in der vergangenen Woche, im Neckertal. Sowohl in Mogelsberg (Agrola) als auch in St.Peterzell (Talgarage) und Hemberg (Garage Keller) kostete der Bleifrei-Treibstoff mit 1.84 Franken je Liter am wenigsten.

In der Region Toggenburg ist das Benzin im Neckertal am günstigsten. Beispielsweise bei der Garage Keller in Hemberg. Bild: Theres Bachmann

Die teilweise markanten Preisunterschiede begründet Daniel Graf mit den Gesetzen des Marktes. Wobei private Tankstellen tendenziell günstiger seien, weil diese ihre Kundschaft anwerben müssten, um genügend Volumen abzusetzen. «Grosse Anbieter sind darauf weniger angewiesen», sagt Graf.

Reifendruck erhöhen – Treibstoff sparen

Wo, wenn nicht im Tanktourismus, liegt denn für die Automobilistinnen und Automobilisten das Sparpotenzial? Daniel Graf: «Am effektivsten lassen sich Kosten senken, indem das Auto weniger gebraucht wird.» Er nennt aber auch weniger einschneidende, wirkungsvolle Massnahmen. Es lohne sich, den Reifendruck – gemäss Anleitung des Fahrzeugs – leicht zu erhöhen, «Viele Fahrzeuglenker sind mit zu wenig Luft unterwegs», sagt er.

Empfehlenswert sei ausserdem, Dachboxen, Ski- und Gepäckträger zu entfernen. «Dies kann durchaus einige Prozent weniger Kraftstoffverbrauch bewirken.»

Sparpotenzial Elektrik

Weniger Gewicht gleich weniger Treibstoffverbrauch. Daniel Graf rät deshalb dazu, unnötigen Ballast aus dem Fahrzeug zu entfernen. Von wenig Tankinhalt und fleissigeren Tankstopps hält er hingegen wenig. Matchentscheidender sei, möglichst auf die elektrischen Helfer wie Heizung, Lüftung, Scheibenheizung, Sitzheizung etc. zu verzichten. Werde alles ausgeschaltet, lasse sich bis zu einem halben Liter Benzin pro 100 Kilometer sparen.

Selbstredend reduzierten auch ein ökonomischer Fahrstil ohne abrupte Stop-and-Go-Aktionen und eine Reduktion der Geschwindigkeit den Spritverbrauch.

E-Fahrzeuge im Vorteil?

Sind jetzt die E-Fahrzeugbesitzer im Vorteil? Wer sein Auto zu Hause auflädt, zahlt den Preis für Haushaltsstrom, der regional und tageszeitabhängig variiert. Durchschnittlich werden in der Schweiz derzeit 21,2 Rappen pro Kilowattstunde verrechnet. Die Ladung eines Stromers mit 95 kWh-Akku daheim kostet somit – mit eigener Wallbox – um die 20 Franken.

Kostspieliger wird es im öffentlichen Raum. Dabei gilt im Allgemeinen: Je schneller geladen wird, desto teurer wird es. Auf öffentlichen Parkplätzen ist die Kilowattstunde ab 24 Rappen zu haben. Auf Raststätten hingegen kann der Preis um einen Franken pro kWh betragen, während Einkaufszentren den Strom teilweise kostenlos anbieten.

Ladenetzbetreiber Evpass beispielsweise, der Stationen in Ebnat-Kappel, Nesslau, Lichtensteig, Mogelsberg, aber auch in Zuzwil oder Uzwil betreibt, verrechnet pro kWh zwischen 45 und 65 Rappen; fürs Vollladen also 42 bis 62 Franken. Auf den ersten Blick ist das günstiger als ein voller Dieseltank. Allerdings ist die Reichweite einer Akkuladung weit geringer. Fazit: Stromtanken ist aktuell günstiger, aber nur bei langsamer Ladeleistung und entsprechend langer Wartezeit.