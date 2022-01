Wil/Toggenburg «Dass die Einkaufspreise durch die ganze Bandbreite so aufschlagen, habe ich noch nie erlebt»: Bäckereien sehen sich gezwungen, ihre Preise zu erhöhen Die Bäckereien in der Region kämpfen mit höheren Rohstoffpreisen. Wegen der schlechten Witterung im Sommer ist etwa der Mehlpreis stark gestiegen.

Ein wichtiger Rohstoff der Bäcker wurde teurer: das Mehl. Bild: Tobias Garcia

Die höheren Rohstoffpreise machen auch vor den Backstuben in der Region Wil und Toggenburg nicht halt. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt: Viele Bäckereien müssen ihre Preise nach oben anpassen. Der Grund: Die schlechte Witterung im Sommer führte bei vielen Getreiden zu einer schlechten Ernte. Und als Folge stieg auch der Mehlpreis. Jenen Geschäften, welche ihre Öfen mit Gas heizen, macht zudem der hohe Gaspreis zu schaffen. Der Schweizerische Bäcker-Confiseure-Verband empfiehlt seinen Mitgliedern deshalb, die höheren Preise an die Kundschaft weiterzugeben.

Urs Lichtensteiger, Inhaber der Lichtensteiger Bäckerei. Bild: PD

Die Lichtensteiger Bäckerei, die unter anderem Filialen in Flawil und Oberuzwil führt, sah sich gezwungen, die Preise auf Anfang Jahr zu erhöhen. Der Inhaber Urs Lichtensteiger sagt:

«Über das ganze Sortiment beträgt der Anstieg 2,5 bis 3 Prozent.»

Vor allem Bäckereiprodukte seien betroffen. Den Hauptausschlag dafür gaben die höheren Mehlpreise. Vor allem die Preise für Biodinkel und Urdinkel seien gestiegen. Der Grund: «Das sind sehr sensible Getreide, die Auswirkungen des Wetters waren hier intensiv», erklärt der Bäcker.

Doch auch die Milch- und als Folge die Butterpreise seien gestiegen, weil die Milch auf dem Markt derzeit knapp sei, sagt Lichtensteiger. Die Ursache dafür kennt auch der Bäcker nicht. Da seine Zöpfe und Gipfeli aber mit «besonders viel Butter» hergestellt werden, hatte das ebenfalls zur Folge, dass er die Preise seiner Produkte erhöhen musste. Lichtensteiger sagt: «Es kommt derzeit vieles zusammen. Auch die Logistik- und Energiepreise sind hoch. Die Breite des Kostenanstiegs ist richtig beängstigend.»

Höhere Energiepreise machen zu schaffen

Ähnliches sagt Josef Neff. Er ist der Inhaber der Panetarium AG, die unter anderem Standorte in Uzwil, Wil, Bronschhofen, Schwarzenbach und Sirnach hat. Neff sagt: «Dass die Einkaufspreise durch die ganze Bandbreite so aufschlagen, habe ich noch nie erlebt.» Seine Kosten seien massiv gestiegen. Neben den höheren Preisen für Getreide, Butter oder Früchte sind bei Neff vor allem auch die höheren Energiepreise der Grund dafür, dass seine Produkte nun mehr kosten. Er sagt: «Wir backen mit Gas.» Der Bäcker sah sich gezwungen, auf Anfang Jahr sämtliche Preise seiner Produkte zwischen vier bis acht Prozent zu erhöhen. Er sagt: «Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.»

Backwaren stärker betroffen als Konditorei-Produkte

Felix Oswald, Inhaber der Oswald Bäckerei in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Felix Oswald, Inhaber der Oswald Bäckerei in Bazenheid, sagt: «Wir mussten unsere Preise bereits auf den 1. Dezember um rund fünf Prozent nach oben anpassen.» Die Preiserhöhungen betreffen allerdings nur einen Teil seiner Produkte: die Backwaren. Der Grund ist vor allem das knappe Weizen-, Roggen- und Urdinkelmehl. Deren Preise hätten enorm aufgeschlagen, sagt der Bäcker. Und ergänzt:

«Das Urdinkelmehl haben wir eine Zeit lang gar nicht mehr bekommen.»

Jetzt sei es zwar wieder lieferbar, allerdings zu viel höheren Kosten.

Die Konditorei-Produkte sind bei Oswald dagegen nicht teurer geworden. Er sagt: «Hier sind die Rohmaterialpreise nicht so ausschlaggebend.» Die Arbeit, die benötigt werde, um Torten, Kuchen oder Pâtisserie herzustellen, koste deutlich mehr als die in der Konditorei verwendeten Rohstoffe. Zudem seien zum Beispiel die Schoggipreise nicht so stark angestiegen wie die Mehlpreise.

Auch die Kuhn Back und Gastro AG, die ihr Stammhaus in Brunnadern hat und in der Region zudem eine Filiale in Zuzwil führt, wird auf Anfang Februar die Preise je nach Produkt zwischen zwei und fünf Prozent erhöhen. Marketingfachfrau Aline Fraefel sagt: «Uns bleibt nichts anderes übrig.» Der Grund seien vor allem die steigenden Preise bei den Rohstoffen.