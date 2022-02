Wil/Thurgau Trotz Regenwetter lieferte die regionale Wasserversorgung eine Rekordmenge an Trinkwasser Die Auslastung des Werks der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd, zu der auch die Stadt Wil gehört, betrug durchschnittlich 25 Prozent. Für die Bewässerung von Gemüsekulturen besteht daher noch Kapazität.

Die Wasserqualität beim Versorgungswerk Mittelthurgau-Süd ist einwandfrei. Bild: Arthur Gamsa

Über 1,7 Millionen m3 Wasser konnte die Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM-Süd) ihren Partnergemeinden im vergangenen Jahr liefern. Das ist ein neuer Rekordumsatz. Partner sind elf Thurgauer Gemeinden sowie die Stadt Wil.

Der Rekord ist nicht die Folge eines sehr trockenen Jahres, wie man vielleicht vermuten könnte. Im Gegenteil: Es hat im Wasserjahr 2020/21 zu viel geregnet. Betriebswart Florian Schär hielt an der Delegiertenversammlung vom Dienstagabend in seinem Jahresbericht fest:

«Wegen der teilweise grossen Regenmengen mussten einzelne Gemeinden ihre eigenen Quell- und Grundwasserversorgungen abschalten und massiv mehr Wasser von der RVM-Süd beziehen.»

Weiter habe es in den Gemeindenetzen grössere Wasserverluste gegeben, was ebenso zum grösseren Bezug von der RVM-Süd führte.

Kennzahlen der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd - 35 Kilometer Leitungsnetz - zwei Reservoirs plus weitere Nutzungsrechte mit total 2850 m3 - Anlagenwert: 33 Millionen Franken - Umsatz: 1,7 Millionen m3 Trinkwasser - Auslastungsgrad: 25 Prozent

Genug Wasser für Gemüsekulturen

Trotz des Rekords betrug der Auslastungsgrad des Versorgungswerks durchschnittlich nur rund 25 Prozent. Der Wiler Verwaltungsratspräsident Andreas Widmer sagte:

«Wir könnten also noch deutlich mehr Wasser liefern, was bedeutet, dass es für die zunehmende Bewässerung für Gemüsekulturen noch freie Kapazität gibt.»

Aus dem Grund sei es vertretbar, dass man die Optionsmengen unter den Partnergemeinden neu verteile. Braunau (plus 200 m3), Lommis (400 m3) und Stettfurt (100 m3) hätten einen Mehrbedarf angemeldet, derweil die Stadt Wil dazu bereit sei, ihre Optionsmenge um 700 m3 zu reduzieren.

Verwaltungsratspräsident Andreas Widmer. Bild: Christof Lampart

Offen sei noch, ob sich Schönholzerswilen der RVM-Süd anschliessen werde, doch tendiere die Gemeinde seines Wissens wohl eher Richtung Weinfelden, liess Widmer verlauten. Was die Wasserqualität betreffe, so sei diese nach wie vor einwandfrei.

Langfristig Netz und Anlagen erneuern

Ein zunehmendes Problem für die RVM-Süd ist, dass ihre Leitungen, die bei der Planung vor über 45 Jahren bewusst in den Landwirtschaftszonen verlegt wurden, in Konflikt geraten mit neuen Bauvorhaben. Im Jahr 2021 war aber für einmal keine Leitungsumlegung notwendig. Dafür beschäftigte eine andere Baustelle die RVM-Süd: In Bettwiesen wurde im Bereich des Aneterbachs kurzfristig eine umfassende Sicherung in einem Rutschgebiet notwendig.

Im Sinne einer Langfristplanung wurde die gesamte Anlagenplanung neu überarbeitet. Aus der Zustandsbeurteilung von Netz und Speichervolumen ergibt sich ein langfristiger Investitionsbedarf, damit die Anlagen für die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte gerüstet sind. Angesichts der grossen Tragweite dieser Vorhaben wird sich eine ausserordentliche Delegiertenversammlung im Sommer 2022 mit dem Projekt befassen.

Erfreuliche Finanzsituation

Finanzchef Goar Schweizer konnte den Delegierten, die sich aus Platzgründen im Cinewil trafen, einen erfreulichen Jahresabschluss präsentieren. Dem Ertrag von rund 664’000 Franken steht ein Aufwand von knapp 641’000 Franken gegenüber.

Die Delegierten im Cinewil. Bild: Christof Lampart

Unter Berücksichtigung der Vorschrift, dass 15 Prozent der Erträge aus dem Wasserverkauf dem Erneuerungsfonds zugewiesen werden, ergab sich ein Nettoverlust von rund 56’000 Franken. Zwecks Reserveverringerung wurde bereits im Budget bewusst ein Verlust geplant, sodass mit dem Verlust also das Ziel erreicht wurde.