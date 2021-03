Wil/Flawil Kurzer Rennspass mit hoher Busse als Folge? Haben sich ein 34-jähriger Mazedonier und ein 33-jähriger Schweizer nachts auf der A1 ein Beschleunigungsrennen geliefert? Mit der Frage befasste sich jüngst das Kreisgericht Wil; das Urteil steht aus.

Zwei Männer mussten sich vor dem Kreisgericht verantworten, weil sie sich auf der A1 ein Beschleunigungsrennen geliefert haben sollen. Das Bild stammt nicht von der A1. Bild: PD

Der Staatsanwalt warf den Männern mehrfache qualifizierte grobe Verkehrsverletzung vor. Er forderte deshalb fürs Duo je eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren minus zwei Tage für die Untersuchungshaft.

Fahrten mit bis zu 171 Kilometern pro Stunde

Zudem musste sich der Schweizer noch der mehrfachen groben Verkehrsregelverletzung verantworten: Er sei am 8. Oktober und am 5. Dezember 2018 viermal auf der Autobahn A1 mit Geschwindigkeiten von 142 bis 171 Kilometer pro Stunde gefahren, so die Anklage.

Auch verlangte der Staatsanwalt, dass der Mazedonier eine Busse von 2000 Franken (oder 20 Tage Haft), der Schweizer eine unbedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 80 Franken, unter Anrechnung der zweitägigen Untersuchungshaft, bezahlen sollten.

Verräterische Chatprotokolle

Hätte die Polizei die beiden bei ihren Rennen in flagranti ertappt oder wäre der Schweizer bei den ihm vorgeworfenen zu schnellen Autofahrten ganz normal geblitzt geworden, wäre der Fall klar gewesen. Jedoch wurden die Fahrten anhand von ausgewerteten Chatprotokollen Dritter, in denen auch die besagten Videos zu sehen waren, ermittelt.

Während die Beschuldigten vor Gericht keine Aussagen machten, verlangten die Strafverteidiger für ihre Klienten Freisprüche, da sie keine der ihnen vorgeworfenen Taten begangen hätten.

Anklage: «Hohes Unfallrisiko eingegangen»

Die Beschleunigungsrennen sollen im Oktober 2016 auf der A1 bei Oberbüren in Fahrtrichtung St.Gallen stattgefunden haben. Die Anklage warf den Beschuldigten vor, binnen weniger Minuten viermal per (Licht-)Hupe Rennen gestartet und auch wieder beendet zu haben.

Dabei hätten sie jeweils während 9 bis 16 Sekunden bis zu «einer nicht näher bekannten Geschwindigkeit, jedenfalls signifikant über 120 Kilometer pro Stunde», beschleunigt, womit sie nicht nur vorsätzlich elementare Verkehrsregeln verletzt hätten, sondern auch das «hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten und Todesopfern eingegangen» seien, denn zur Tatzeit sei «es dunkel und die Sicht schlecht» gewesen.

Anhand der ausgewerteten Unterlagen stand für den Staatsanwalt zweifelsfrei fest, dass die Angeklagten die Rennen bestritten hätten. Denn man habe sowohl den Tag und die Uhrzeit, den ungefähren Ort aufgrund eines Werbeschildes bei der Ausfahrt Gossau als auch die Autotypen aufgrund der Armaturenbretter – beide Fahrer besassen zum Zeitpunkt genau solche Autos – ermitteln können.

Verteidigung: «Man sieht keine Personen»

Die Verteidiger wiesen die Anklage im Namen ihrer Klienten zurück und bezweifelten die Rechtmässigkeit der «Zufallsfunde». Tatsächlich wurden die Chatprotokolle und Videos im Rahmen einer polizeilichen Untersuchung der Raser-Szene gefunden, welche mehrere Kantone umfasste.

«Man sieht auf den Videos weder die anwesenden Personen noch hinreichend die Umgebung. Auch das Aufnahmedatum ist nicht klar», sagte die Verteidigerin. Ebenso habe es die Anklage verpasst, eine Expertise zur gefahrenen Geschwindigkeit einzuholen.

«Keineswegs im Geschwindigkeitsrausch»

Zwar sei auf einem Video eine Männerstimme zu hören, die jener des Schweizers ähnle, doch klinge sie sehr entspannt und keineswegs wie im Geschwindigkeitsrausch. Und selbst wenn sie zu schnell unterwegs gewesen sein sollten, so brauche es für ein Rennen mehr als eine grobe Verkehrsregelverletzung, sagte die Anwältin.

Ihr Kollege doppelte nach: «Dass Fahrzeuge nebeneinander fahren, wenn sie überholen, versteht sich von selbst. Von einem Beschleunigungsrennen kann hier nicht die Rede sein.»