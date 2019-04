Wiler Tüüfel stürmen die Generalversammlung der Kantonalbank Am Mittwoch, 24. April, findet auf dem Olma-Gelände die 19. Generalversammlung der St. Galler Kantonalbank statt. Der Wahlkreis Wil präsentiert sich als Gastregion. Hans Suter

1595 erstmals in einem Schriftstück erwähnt: die Wiler Tüüfel. Es gibt sie auch 424 Jahre später noch. (Bild: Nicola Ryser)

Zum zweiten Mal ist der Wahlkreis Wil als Gastregion eingeladen und darf sich mit kulturellen, historischen, sportlichen, kulinarischen und wirtschaftlichen Besonderheiten effektvoll in Szene setzen. Insgesamt 18 Vereine, Gruppierungen, Organisationen und Firmen werden der Region Wil ein Gesicht verleihen. Darunter die Wiler Tüüfel, die es seit mindestens 424 Jahren gibt. Der Wiler Stadtarchivar und Historiker Werner Warth wird den Aktionären in einem Kurzreferat erklären, wer die Wiler Tüüfel überhaupt sind und warum sie in einem unrühmlichen Schreiben von 1595 erwähnt wurden. Dass sich Wil einer der besterhaltenen Altstädte der Ostschweiz rühmen darf, ist vielen bekannt. Welche kulinarischen Köstlichkeiten und andere Perlen die Region Wil zu bieten hat, wird am Donnerstag manchen Aktionär erstaunen. (hs)