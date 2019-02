Wiler Stadtrat will von Gratisparkieren nichts wissen

SVP fordert 30 Minuten gratis parkieren: Wo könnte das in Wil zur Anwendung gelangen?

Die SVP fordert in einer Motion, die Parkgebühren in der Stadt für die ersten 30 Minuten zu erlassen. In erster Linie geht es um städtische Parkplätze. Auch die Wipa und die Migros sind indirekt vom Entscheid betroffen.