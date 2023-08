Breitenmoser und Shitsetsang treten wieder an – was machen Egli und Sulzer?

In einem Jahr finden in Wil die Gesamterneuerungswahlen des Stadtrats statt. Beim letzten Mal gab es ein «politisches Erdbeben». Danach sieht es zurzeit nicht aus. Doch der dienstälteste Stadtrat, Dario Sulzer, will in den St.Galler Regierungsrat. Seine Zukunft in der Wiler Politik hängt davon ab, ob ihn die SP als Kandidat nominiert.