Wiler Stadtgeschichte erscheint als Buch

Die Stadt Wil blickt auf eine reichhaltige Geschichte zurück. Das am 20. August 2020 erscheinende umfangreiche Werk «Stadt auf dem Land» umfasst die letzten 200 Jahre und trägt den Umbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft und ebenso kulturellen Veränderungen Rechnung. Es entstand in rund drei Jahre dauernder intensiver Arbeit und Recherche.