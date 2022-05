zeughausareal Das nächste Wiler Schulprovisorium kann gebaut werden – warum es nicht das letzte bleiben wird Ab Herbst sollen auf dem Zeughausareal Primarschulkinder unterrichtet werden – bis im Sommer 2024. Auch an anderen Wiler Schulen wird es in den nächsten Jahren nicht ohne Provisorien gehen.

Auf dieser Fläche zwischen Zeughaus 1 und Zeughaus 2 werden die Container für das Provisorium aufgebaut. Bild: Pablo Rohner

Im Sommer kommen die Container. Wie die Stadt Wil am Mittwoch mitteilte, hat die Baukommission den Bau des Schulhausprovisoriums auf dem Zeughausareal genehmigt. Über ein Dutzend Klassen der Primarschule Lindenhof werden dort während knapp zweier Jahre beschult.

In dieser Zeit wird das Hauptschulhaus in der Lindenhof-Anlage energetisch saniert. Nicht umziehen müssen hingegen die Kindergärten und diejenigen Schulklassen, die im Pavillon Langacker unterrichtet werden, der vor zwei Jahren ebenfalls als Provisorium gebaut wurde.

Auf dem Platz zwischen dem Zeughaus 1 und dem Zeughaus 2 entsteht ein Provisorium aus Containern. Diese werden von einer auf solche Bauten spezialisierten Firma geliefert, schreibt Susanne Wahrenberger von der Kommunikationsstelle der Stadt auf Anfrage. Los geht es mit dem Unterricht auf dem Zeughausareal nach den Herbstferien. Ende des Schuljahres 2023/2024 sollen die Klassen in das Hauptschulhaus zurückkehren können.

Bis im Sommer 2023 wird das Primarschulhaus Lindenhof fertig saniert sein. Bild: Pablo Rohner

Die Kosten für das Provisorium sind in die Gesamtkosten der Sanierung der Primarschule Lindenhof eingerechnet. Dem Kredit in der Höhe von 11,3 Millionen Franken stimmte die Wiler Stimmbevölkerung im Jahr 2020 zu. Aufgelistet wurden die Kosten für das Provisorium damals unter dem Posten «Baunebenkosten». Diese waren mit knapp 1,3 Millionen Franken veranschlagt.

Nach kleineren Anpassungen stünden zusätzlich die bestehenden Räume im Zeughaus 1 und im Verwaltergebäude zur Verfügung, schreibt Susanne Wahrenberger; neben Klassenzimmern auch «alle weiteren für den Unterricht relevanten Zimmer», wie zum Beispiel Aufenthaltsräume für die Lehrpersonen.

Das Zeughaus als temporäre Schulstätte, das gab es schon einmal. Vor dem Bau der Kantonsschule diente es den ersten beiden Jahrgängen als Provisorium. Seit Jahren beherbergt das Zeughaus zudem Kindergartenklassen der Schuleinheit Lindenhof.

«Schulraumplanung hinkt Schülerzahlen hinterher»

Auch in Zukunft wird es in Wil Schulprovisorien brauchen. Der Schulraum wird knapper und spruchreife Projekte für definitive Bauten gibt es noch nicht. Bereits fest steht, dass zwei Klassen des Alleeschulhauses ab August im alten Polizeiposten an der Lerchenfeldstrasse zur Schule gehen werden. Auch die Tagesstruktur Allee kommt dort unter.

Der ehemalige Polizeiposten an der Lerchenfeldstrasse. Hier gehen ab dem Sommer Schülerinnen und Schüler aus dem Alleeschulhaus zur Schule. Bild: PD

«Die Schulraumplanung hinkt der Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen hinterher», schreibt Susanne Wahrenberger. Dass der Platz auch in den Primarschulen Bronschhofen, Rossrüti und im Schulhaus Matt knapp wird, ist bekannt. Auch an diesen Standorten werde es «ohne Provisorien und Mietlösungen» nicht gehen. Die strategische Planung für zukünftige definitive Schulbauten laufe aber, so Susanne Wahrenberger.