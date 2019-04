Wiler Parlament setzt den Rotstift an: Erneut werden Pensenkürzungen im Departement Bildung und Sport durchgesetzt Das Departement Bildung und Sport muss erneut Federn lassen. Nachdem das Parlament im Februar eine Pensumskürzung der Schulpräsidentin beschlossen hat, befürwortete es nun auch eine Reduktion im Kaderbereich. Gianni Amstutz

Das Wiler Stadtparlament kürzte am Donnerstag weitere 20 Stellenprozent im Kaderbereich des Departements Bildung und Sport. (Bild: Nicola Ryser)

«Man kann Sachverhalte bewusst nicht verstehen wollen.»

Dieser Vorwurf von Guido Wick (Grüne Prowil) richtete sich an die Adresse von Stadträtin Jutta Röösli, Vorsteherin des Departements Bildung und Sport (BS). Er sprach damit einen Parlamentsbeschluss aus dem Jahr 2017 zur Schaffung der Stelle «Leiter Bildung» an. Die Mehrheit des Parlaments hatte sich damals dafür ausgesprochen, allerdings nur unter der Bedingung auf der Kaderstufe des BS 30 Stellenprozent abzubauen.

Verschiedene Ansichten

Genau dies habe der Stadtrat aber in der Folge nicht umgesetzt, so die Meinung von Guido Wick – und auch jene einer Mehrheit des Stadtparlaments, wie sich in der anschliessenden Diskussion der Interpellation zeigen sollte. Der Streitpunkt: Im Bericht und Antrag zur Schaffung der Stelle «Leiter Pädagogik» war bereits eine Reduktion auf der Kaderstufe von 20 Stellenprozent enthalten. Gemäss Meinung der Parlamentsmehrheit hätten aber zusätzlich 30 Stellenprozent abgebaut werden sollen. Dies hätte einem Abbau im Kaderbereich des Departements Bildung und Sport von insgesamt 50 Stellenprozent zur Folge gehabt.

Die zuständige Stadträtin, Jutta Röösli, interpretierte dies jedoch anders und baute lediglich 30 Stellenprozent ab. Dies nach besten Wissen und Gewissen, wie sie betonte. Guido Wick brachte deshalb mittels einer parlamentarischen Erklärung eine Redukion von 20 Stellenprozent im BS zur Abstimmung ins Parlament. So könne dem ursprünglichen Willen der Legislative doch noch entsprochen werden. «Ich bin froh, wenn es eine rasche Klärung gibt.» Selbstverständlich werde der Stadtrat die zusätzliche Kürzung im Kaderbereich umgehend durchführen, sollte dies dem Wunsch des Parlaments entsprechen, versicherte Jutta Röösli.



Sie wies aber auch darauf hin, dass es für das Departement «einen herben Rückschlag» darstellen würde. Dies insbesondere deshalb, weil das Parlament unlängst das Stadtratspensum für die Vorsteherin des Departements bereits um 30 Stellenprozent gekürzt hatte. Nochmals versicherte sie dem Parlament, dass es nie beabsichtigt gewesen sei, einen Beschluss nicht korrekt umzusetzen.



Teile des Parlaments stützen Rööslis Interpretation

Das sahen einige Parlamentsmitglieder anders. Roman Rutz, der im Dezember seinerseits bereits eine Interpellation zur Pensenkürzung im BS eingereicht hatte, sagte: «Offenbar will Jutta Röösli nicht wahrhaben, was das Parlament beschlossen hat.» Hätte sie die Protokolle des Parlamentsgeschäfts gelesen, hätte sie den Willen des Parlaments klar erkennen müssen, so Rutz. Gegen diesen Vorwurf wehrte sich Jutta Röösli vehement. Weder in den Protokollen noch in den Tonaufzeichnungen der Parlamentssitzung komme zweifelsfrei zum Ausdruck, ob insgesamt 30 oder 50 Stellenprozent im Kaderbereich des BS zu kürzen gewesen wären. Dies bestätigte Dora Luginbühl (SP): «Ich habe den Auftrag des Parlaments so verstanden, wie er schliesslich auch umgesetzt wurde», sagte sie und plädierte dafür, der Kürzung nicht zuzustimmen.



Abstimmung schafft Klarheit

Die Kürzung wurde schliesslich mit 22 Ja- zu 10-Neinstimmen bei 6 Enthaltungen deutlich angenommen. Befürwortet wurde sie von den Grünen Prowil, der SVP und der CVP. Damit hat das Parlament zweimal innert weniger Monate Pensenreduktionen im Departement Bildung und Sport gutgeheissen. Wie Jutta Röösli bereits während der Sitzung versicherte und gestern bekräftigte, werde dieser Beschluss schnellstmöglich umgesetzt. Erste Gedanken dazu habe sich sich bereits im Vorfeld der Sitzung gemacht.