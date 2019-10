Wiler Leuechöch: Gehobene Küche für guten Herzrhythmus Es darf auch mal Kaviar sein: Seit 25 Jahren pflegen die Wiler Leuechöch das ambitionierte Kochen im Kreise von Freunden. Hans Suter

Bei den Wiler Leuechöch bilden beste Zutaten das Grundrezept für gutes Kochen. (Bild: Hans Suter)

Stress machen sie sich keinen. Aber ihr Herz lassen sie gerne etwas höher schlagen, wenn sie erlesene Köstlichkeiten aus Küche und Keller auf die festlich geschmückte Tafel zaubern, die Augen, Nase und Gaumen gleichermassen schmeicheln. Ein Blick in die «Chochete», wie sie ihr monatlich in der Sonnenhof-Schulküche in Wil stattfindendes Treffen schlicht nennen, bestätigt: Für die Männer des Kochclubs Leuechöch steht der Genuss im Vordergrund. Dass dabei die Kunst des Kochens laufend verfeinert wird, versteht sich von selbst.

Das Credo hat sich über all die Jahre seit 1995 nicht geändert: «Kochen unter Männern in kameradschaftlichem und geselligem Rahmen sowie die Pflege der gehobenen Ess-, Trink- und Tischkultur.»

Gute Vorbereitung ist die Hälfte des Ergebnisses

Die Kochtreffs sind Ritual, Übungsstunde und mit allen Sinnen geniessen zugleich. Sie folgen einem festen Ablauf: Besprechung des Menus, verteilen der Aufgaben und bilden von Zweiergrüppchen, kochen, Gang um Gang anrichten und essen. Als Abschluss wird jeder einzelne Gang eingehend beurteilt und das Rezept überprüft. Bei Bedarf wird das Rezept angepasst, bevor es auf der Website freigeschaltet wird.

Bei jeder Chochete zeichnet ein anderes Clubmitglied verantwortlich. Dieses stellt das Menu und die Rezepturen zusammen und besorgt auch die Einkäufe. Die passende Wahl der Weine gehört ebenfalls dazu. Beim kürzlichen Besuch ist Patrick Brühwiler Verantwortlicher des Abends. Für die 239. Chochete hat er folgende Speisenabfolge gewählt: Rohschinkenbrot mit Knoblauch- und Pfeffer-Boursin, dazu ein Glas Weisswein, Kartoffel- Meerrettich-Suppe mit Scheiben vom Räucherlachs, Kürbis-Carpaccio mit Johannisbeergelee, Rucola und Cherry- tomaten, Lammrücken an Salbeijus mit frischen Knöpfli und Zucchettigratin, dazu Rotwein, und zum Dessert Kokoscreme mit pürierten Waldbeeren.

Aus innerem Antrieb heraus orientieren sich die Leuechöch an drei Leitsätzen, die auch in jedem Privathaushalt Anwendung finden sollten: 1.Macht kochen Spass, schmeckt das Essen umso besser. 2.Beste Zutaten bilden das Grundrezept für gutes Kochen. 3.Anrichten ist so wichtig wie das Kochen. Viel kann so nicht mehr schiefgehen.

Neumitglieder willkommen

Die Leuechöch Wil/Zuzwil/Niederhelfenschwil wurden vor knapp 25 Jahren auf Initiative von John F. Leuenberger als Männerkochclub gegründet. Seither finden jährlich regelmässig zehn Chochete auf hohem Niveau in geschlossenem Rahmen statt. Diese Chochete, eine jährliche Einladung der Damen und eine Vereinsreise machen das Clubleben aus. Gegenwärtig zählt der unabhängige Club acht Aktivmitglieder. Um die definierte Zielgrösse von 13 Hobbyköchen in nächster Zeit wieder zu erreichen, werden gerne Neumitglieder aufgenommen, welche die Leidenschaft am Kochen teilen und gut in den bestehenden Club passen.

Hinweis

Rezepte und weitere Informationen unter: www.leuechöch.ch, info@leuechöch.ch.