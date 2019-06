Wiler Fussgängerzone wird zur Festmeile Am Samstag, 6. Juli, feiert Wil zum neunten Mal das Stadtfest in der Oberen Bahnhofstrasse. Als Gast wird diesmal die Gemeinde Niederhelfenschwil mit Vereinen und Musikern begrüsst.

(pd) Alle zwei Jahre findet in der Fussgängerzone im Zentrum von Wil das von Vereinen geprägte Stadtfest statt. Der Zeitpunkt direkt vor den Sommerferien lockt jeweils zwischen 15'000 und 20'000 Besucherinnen und Besucher an. Die Gastgemeinde Niederhelfenschwil wird dieses Jahr mit verschiedenen Vereinen und Darbietungen am Stadtfest mitwirken und den geselligen Anlass bereichern.

Der Start um 11 Uhr wird mit drei Böllerschüssen eingeleitet und anschliessend durch den offiziellen Festakt mit Begrüssungsreden von der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann und dem Gemeindepräsidenten von Niederhelfenschwil, Simon Thalmann, fortgesetzt. Als Auflockerung dazwischen wird die «Musig Lenggenwil» auftreten und musikalisch unterhalten. Ein Apéro für die Bevölkerung soll zu gemütlichen Gesprächen unter den Gästen einladen.

Der Nachmittag und Abend sind gespickt mit musikalischen, akrobatischen und sportlichen Attraktionen. Die «Airtrack-Show» des TZ Fürstenland, der Boxclub Wil, der Turnverein Niederhelfenschwil und viele weitere Darbietungen sowie Gaukler führen durch das Programm.

Kultur aus verschiedenen Ländern

Musikalische Klänge und kulturelle Unterhaltung bieten der Inside Africa Chor, der serbische Kulturverein, der Chinesische Verein, wie auch der Männerchor und die Musik Niederhelfenschwil, sowie die Kirchenchöre Lenggenwil und Niederhelfenschwil. Am Abend geben im Hauptzelt vor dem Stadtmarkt die bekannten «Remo B & The Keys» ein fetziges Rock’n’Roll-Konzert. Mit einem vielseitigen Essensangebot von Grilladen über chinesische Spezialitäten, Älplermagronen oder Käseschnitten ist zudem für die Verpflegung der Besucher gesorgt.

Entstanden ist das Volksfest im Jahre 2004, als es zum Jubiläum «1250 Jahre Wil» das erste Mal durchgeführt wurde. Schnell war klar, dass diese Veranstaltung weitergeführt werden soll, um alle zwei Jahre mit einer Gastgemeinde Besucher in die Äbtestadt zu locken. Mit rund 30 Vereinszelten und -ständen bietet das Wiler Stadtfest den Vereinen aus der Region eine interessante Plattform, sich vorzustellen und für neue Mitglieder zu werben.

Securitypersonal ist präsent

Damit es zu keinen Handgreiflichkeiten kommt, ist Securitypersonal vor Ort. Auch die Polizei patrouilliert, denn man möchte auf mögliche Zwischenfälle vorbereitet sein. In der Vergangenheit sei es jedoch noch nie zu ernsthaften Situationen gekommen, schreibt das OK.