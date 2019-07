Wiler Feuerwerkexperte Alain Stucki zum Ausstieg der Migros Ostschweiz: «Der Verkauf von Feuerwerk war schon immer ein Risikogeschäft» Der Wiler Feuerwerkshändler Alain Stucki zeigt Verständnis für den Verkaufsstopp der Migros, übt aber auch Kritik an deren Begründung des Schritts. Gianni Amstutz

Nur wenn das Wetter mitspielt, sind am 1. August solche Bilder zu sehen. Ein finanzielles Risiko, das die Migros Ostschweiz nicht länger tragen will. Bild: Donato Caspari

Während für viele die Sommerferien begonnen haben, ist für den Wiler Alain Stucki Hauptsaison. In seinem Feuerwerks- und Partyartikelgeschäft werden zurzeit grosse Mengen an pyrotechnischem Material für den Verkauf vorbereitet. Denn der 1. August ist für Feuerwerksbegeisterte der wichtigste Tag des Jahres. Vor dem Bundesfeiertag wird beinahe doppelt so viel Feuerwerk verkauft wie an Silvester.

Alain Stucki

Das Wiler Familienunternehmen Stucki AG beliefert Händler in der ganzen Schweiz mit Feuerwerk. Vergangene Woche gab es bei den Grossverteilern aber einen sprichwörtlichen Knall. Die Migros Ostschweiz erklärte am Freitag, den Verkauf von Feuerwerk einzustellen. Hat dieser Entscheid Einfluss auf den Wiler Feuerwerkshändler? «Nein, denn wir haben die Migros nicht beliefert», sagt Stucki. Der Entscheid des orangen Riesen ist für ihn letztlich sogar positiv. Denn dadurch bleibt mehr vom Kuchen für die anderen Händler, die teilweise von der Stucki AG beliefert werden.

Planungsunsicherheit ist in der Branche hoch

Für den Schritt der Migros Ostschweiz hat Stucki Verständnis. Der Verkauf von Feuerwerk sei ein Risikogeschäft. Das sei allerdings nicht neu.

«Die von der Migros in ihrer Medienmitteilung aufgeführte Planungsunsicherheit ist mein tägliches Brot.»

Wenn ein grosser Teil des Umsatzes von einem Tag abhänge, spiele das Wetter natürlich eine entscheidende Rolle. «Wenn es am 1. August stark regnet, verkaufe ich nur halb so viel Feuerwerk.» Noch schlimmer kam es vergangenes Jahr. Aufgrund der Trockenheit und des Feuerverbots in grossen Teilen der Schweiz konnte Stucki gar kein Feuerwerk verkaufen.

Umso wichtiger sei es für ihn, nicht alles auf eine Karte zu setzen, erklärt der Unternehmer. Durch die Diversifikation mit Produkten wie beispielsweise Party- und Fastnachtsartikel lasse sich das Risiko etwas mindern. Das sei vor allem im Hinblick auf die Zukunft wichtig. Denn Stucki ist überzeugt, dass sich Trockenphasen im Sommer häufen werden, die ein Abbrennen von Feuerwerk am 1. August verunmöglichten.

Stucki zweifelt an Begründung der Migros

Während Alain Stucki den Entscheid der Migros nachvollziehen kann und ihn als «legitim» bezeichnet, hat er für die Begründung wenig Verständnis.

«Dass die Migros mit Umweltgründen argumentiert, scheint mir etwas fragwürdig.»

Das sei wahrscheinlich hauptsächlich eine PR-Formulierung.

Letztlich sei der Verkaufsstopp von Feuerwerk bei der Migros, so vermutet Stucki, ein reiner Zahlenentscheid. Denn die Belastung für die Umwelt sei – vor allem im Hinblick auf CO2 – vernachlässigbar.