REKORD Weit über 100’000 Spezli ausgeschenkt: So viel Wiler Bier wie letztes Jahr wurde noch nie getrunken Was einst eine Bieridee war, etabliert sich immer mehr. Die Verantwortlichen des Wiler Thurbobräu-Biers können erneut einen Rekord vermelden. Doch der Erfolg hat auch eine Kehrseite.

Thurbobräu-Präsident Patrick Meyenberger (rechts) stösst an der GV 2022 auf ein erfolgreiches Jahr an. Bild: Alec Nedic

Am Freitag findet die Generalversammlung von Idéewil statt. Dem Verein gehört die Biermarke Thurbobräu, die in den vergangenen Jahren eine kleine Wiler Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Entsprechend entspannt blickt Vereinspräsident Patrick Meyenberger auf die Versammlung: Im Mittelpunkt steht das Anstossen auf vergangene Errungenschaften und jene, die erst noch kommen.

Alte Tradition neu belebt

Schon sehr lange spielt Bier in Wil eine wichtige Rolle. In einer Urkunde aus dem Jahr 754 findet sich erstmals der Stadtname. Dieser wird im gleichen Atemzug mit einem «Bierzins» genannt. Seit dem 19. Jahrhundert wurde im Hof zu Wil das Hofbier gebraut. Doch in den 1980er-Jahren verschwanden die Brauereien aus der Stadt. Im Jahr 2004 belebte eine Projektgruppe die Wiler Biertradition neu. Aus der «Bieridee» wurde das Thurbobräu.

Aus dem Archiv, Oktober 2003: Vorstellung des Thurbobräus. Eigentlich sollte es ein einmaliges Festbier fürs Jahr 2004 bleiben. Bild: Philipp Schwarz

Nach den schwierigen Corona-Jahren war Idéewil schnell wieder auf Kurs. 2021 wurden 109’000 Thurbobräu-Spezli ausgeschenkt. Die Zahlen des vergangenen Jahres werden erst an der Generalversammlung von Freitag kommuniziert, Patrick Meyenberger verrät aber bereits, dass noch nie so viel Thurbobräu verkauft wurde: «Wir können Rekordzahlen vermelden. Uns geht es sehr gut.»

In der Region verankert

Thurbobräu war im vergangenen Jahr an zahlreichen Events präsent, darunter das kantonale Schwingfest, das Auffahrtsziel in Gähwil und viele kleinere Anlässe. Daneben bereitet die Zusammenarbeit mit dem FC Wil dem Vereinspräsidenten Freude: «Seit sie ein richtiges Bier haben, spielen sie richtig gut», sagt Meyenberger mit einem Augenzwinkern. «Je besser der FC Wil spielt, desto mehr Freude haben auch wir daran.»

Dass sich Idéewil in den bald 20 Jahren seit dem ersten Thurbobräu ein starkes lokales Netzwerk aufgebaut hat, zeigt sich auch in den neuen Produkten rund ums Bier. Die Wiler Bäckerei Eberle backt ein Thurbobräu-Bierbrot, die Confisserie Hirschi in Wil stellt ein Thurbobräu-Praliné her und in der Metzgerei Frey in Rossrüti gibt es eine Bierwurst. Der Vereinspräsident zählt noch mehr Thurbobräu-Produkte auf und freut sich über die lokale Verankerung, die in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut wurde.

Trotz allem bleibt der Verein eine Non-Profit-Organisation. Meyenberger sagt: «Solange wir das Budget noch nicht überschritten haben, sponsern wir wiederum andere Vereine in der Region.»

Weiterhin Luft nach oben

Entsprechend den Erfolgen wird es an der Generalversammlung wohl mehr zu feiern als zu diskutieren geben. Dennoch zeigt sich Vereinspräsident Patrick Meyenberger ambitioniert: «Es gibt noch einige grosse Anlässe in Wil, bei denen es schön wäre, wenn wir auch dort noch Fuss fassen könnten.»

Einfacher wird das allerdings nicht. Mittlerweile wird Thurbobräu von den anderen Ostschweizer Brauereien vermehrt als Konkurrent wahrgenommen. «Je erfolgreicher wir werden, umso mehr verändert sich der Ton», sagt Meyenberger. So gebe es bei Events auch einmal ein Gegenangebot, mit dem der Bierverein aus Wil nicht mithalten kann.

Ein Feld mit Thurbobräu-Gerste im Jahr 2021

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Zwar kommt die Thurbobräu-Gerste aus der unmittelbaren Umgebung – aber das Bier wird bei Sonnenbräu in Rebstein im Rheintal gebraut. Von der einstigen Wiler Brauerei-Infrastruktur ist nichts mehr übrig. Patrick Meyenberger, der hauptberuflich Zahnarzt ist, sagt: «Ich verstehe mehr vom Zähneflicken als vom Bierbrauen.» Auf absehbare Zeit wird es dabei bleiben. Es gibt ein Bier mit Wiler Tradition – aus dem Rheintal.