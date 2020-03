Wiler Bevölkerung spricht sich für neuen Wahlmodus aus: Stadtpräsidium wird künftig in Doppelwahl besetzt 68.42 Prozent sagen Ja zur Anpassung der Gemeindeordnung. Das hat Änderungen des Wahlmodus fürs Schul- und Stadtpräsidium zur Folge.

Die amtierenden Stadträte wurden noch nach altem Modus gewählt. Bereits für die kommunalen Wahlen im Herbst wird fürs Stadtpräsidium eine Doppelwahl nötig sein. Bild: sk

Jetzt steht es fest: Die Wahlen in die Stadtregierung von Wil erfahren zwei Änderungen. Das Volk hat die vom Parlament beschlossene Anpassung der Gemeindeordnung mit 68,42 Prozent verabschiedet.

Einerseits wird für das Stadtpräsidium künftig eine Doppelwahl nötig. Will heissen: Wer Stadtpräsident werden will, muss künftig auch in den Stadtrat gewählt werden.

Die zweite Änderung betrifft die Wahl ins Schulpräsidium. Bisher wurde dafür eine separate Wahl durchgeführt. Diese entfällt ab den nächsten Wahlen in diesem Herbst.

Pensenanpassung am Ursprung der Änderung

Am Ursprung dieser Änderung stand eine vom Stadtparlament durchgeführte Änderung der Pensen des Stadtrats. Neu betragen alle 70 Prozent mit Ausnahme des Stadtpräsidiums, dass weiterhin ein Vollzeitamt mit 100 Stellenprozent bleibt.

Vor diesem Hintergrund sahen es die Parteien nicht mehr als gerechtfertigt an, eine separate Wahl fürs Schulpräsidium durchzuführen. Stattdessen wird sich der Stadtrat selbst konstituieren.

Doppelwahl fürs Stadtpräsidium

Das Stimmvolk ist mit diesem Entscheid den Empfehlungen der Grünen Prowil, der SP, der FDP und Teilen der SVP gefolgt. Einzig die CVP lehnte die Änderung der Gemeindeordnung geschlossen ab, unterstützt von einigen SVP-Politikern.

Besonders die Doppelwahl ins Stadtpräsidium stiess auf Gegenwehr. Die Gegner argumentierten unter anderem damit, dass mit dem neuen Modus bisherige Stadträte klar im Vorteil wären gegenüber Neu-Kandidierenden oder Auswärtigen.

Die Befürworter argumentierten unter anderem damit, dass mit der Doppelwahl fürs Stadtpräsidium der Zusammenhalt im Stadtrat grösser werde. Am Verständnis, gleichwertige Mitglieder zu sein, habe es in der Vergangenheit häufig gemangelt, sagte etwa Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil.

Theorien, wonach es künftig zu Fällen kommen könnte, bei der ein Kandidierender zwar ins Stadtpräsidium, jedoch nicht in den Stadtrat gewählt werden könnte und somit das Stadtpräsidium vorerst nicht besetzt wäre, taten die Gegner als Zahlenspiele ab. Ausserdem wäre eine solche Person politisch ohnehin nicht genug legitimiert, sagte Adrian Bachmann, Fraktionspräsident der FDP.

Neuer Wahlmodus kommt bereits im Herbst zur Anwendung

Eine Mehrheit der Bevölkerung sah dies offensichtlich auch so. Nun wird am 27. September erstmals nach dem neuen Modus abgestimmt. Nach der Wahl der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann in die St. Galler Regierung dürfte es bei diesem Wahlkampf nicht an Kandidierenden und Spannung mangeln.