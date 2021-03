Wilen Nach Rickenbach: Auch bei der Primarschule Wilen wird eine Erhöhung des Steuerfusses abgelehnt Die Behörde der Primarschule Wilen wollte den Steuerfuss um fünf Prozentpunkte gegen oben anpassen. Die Stimmbürger lehnten dies an der Urne jedoch ab. Diverse weitere Vorlagen in Wilen und Rickenbach wurden gutgeheissen. Ein Überblick.

Urne statt Versammlung hiess es für die Stimmbürger von Wilen. Bild: Keystone

Dieses Ergebnis kam für die Wilener Primarschulpräsidentin Barbara Jaeger überraschend. Mit 243 Ja-zu 279-Nein-Stimmen wurde eine beantragte Steuerfusserhöhung bei der sonntäglichen Urnenabstimmung knapp bachab geschickt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 31,4 Prozent. Geplant war, den Steuerfuss von 60 auf 65 Prozent zu erhöhen. Barbara Jaeger erklärt: «Im Zuge des revidierten Beitragsgesetzes konnte die Sekundarschulgemeinde den Steuerfuss um acht Prozentpunkte reduzieren, wir hätten ihn aber um fünf Prozentpunkte erhöhen sollen. Diese Erhöhung hat nichts mit Projekten unserer Schule zu tun. Das ist womöglich nicht bei allen angekommen.» Was dieser Volksentscheid nun für Konsequenzen hat, muss die Primarschulbehörde Wilen zuerst abklären.

Barbara Jaeger, Präsidentin Primarschulgemeinde Wilen Bild: PD

Somit taten die Wilener Stimmbürger, was drei Tage zuvor schon jene in der Nachbargemeinde Rickenbach getan hatten. Auch dort wollte die Behörde, wenn auch an einer physisch durchgeführten Versammlung, eine Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte durchbringen - ebenfalls ohne Erfolg.

Lauter deutliche Ergebnisse

Zurück zur Primarschule Wilen: Die Stimmbürger hatten noch über weitere Vorlagen zu befinden. Ein Kredit von 170'000 Franken für bauliche Anpassungen am Wohnhaus Schulstrasse 5 wurde mit 367 Ja- zu 165-Nein-Stimmen gutgeheissen, der Jahresverlust von knapp 571'000 Franken wurde gar mit 501:35-Stimmen abgesegnet.

Auch die Politische Gemeinde Wilen bat die Stimmbürger Corona-bedingt an die Urne statt wie üblich ins Kirchen- und Gemeindezentrum zur Gemeindeversammlung. Neben Rechnung (Gewinn von 24'200 Franken) und Budget (Verlust von 82'900 Franken), die klar gutgeheissen wurden, kamen ein Kredit für die Sanierung der Neuheimstrasse in der Höhe von einer Million Franken und die Einbürgerung eines Ehepaares zur Abstimmung. Die Vorlagen wurden ebenfalls deutlich gutgeheissen.

Aus Mittagstisch wird Tagesstruktur

Das ausserschulische Betreuungsangebot für die Primarschul- und Kindergartenkinder kann erweitert werden. Die Stimmbürger haben einen Kredit von bis zu 60'000 Franken für ein Pilotprojekt der schulergänzenden Tagesstruktur mit 404:193-Stimmen angenommen.

Das Projekt ist vorerst auf fünf Jahre angesetzt. Im August 2021, also im neuen Schuljahr, werden die Tagesstrukturen eröffnet. Primarschul- und Kindergartenkinder können zwischen sieben Uhr morgens und sechs Uhr abends betreut werden. Bisher gab es in Wilen lediglich einen Mittagstisch.

In diesem Einfamilienhaus auf dem Schulareal werden die Tagesstrukturen eingerichtet. Bild: PD

Oberstufe: Parkplatz wechselt die Gemeinde

Auch in der Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen fand am Sonntag eine Urnenabstimmung als Ersatz für die Schulgemeindeversammlung statt. Die Rechnung 2020 mit einem Gewinn von rund 261'400 Franken, das Budget mit einem Verlust von 88'400 Franken und einem gleichbleibenden Steuerfuss von 30 Prozent wurden je deutlich gutgeheissen.

Auch der Kredit von 680'000 Franken für einen neuen Parkplatz östlich der Schule auf dem Gemeindegebiet von Rickenbach erfuhr deutlich Zustimmung, nämlich mit 329:168-Stimmen. Es entstehen 81 Parkplätze. Der bestehende Parkplatz entlang der Engistrasse südlich des Sekundarschulzentrums liegt in der Landwirtschaftszone und ist baurechtlich nie bewilligt worden. Deshalb muss er zurückgebaut werden.

Die Schulbehörde beantragte zudem einen Kredit von 300'000 Franken für die Sanierung der Veloabstellanlage. Dieser wurde mit 315 Ja- zu 179 Nein-Stimmen gutgeheissen. Ebenfalls zugestimmt mit 338:161-Stimmen haben die Stimmbürger einem Baukredit von 2,4 Millionen Franken für die Gesamtsanierung des Spezialtraktes. Diese bildet den Auftakt einer Gesamterneuerung in den nächsten acht bis zehn Jahren. Auch der Antrag für einen Kredit von 120'000 Franken für weitere Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Spezialtraktes wurde von den Stimmenden mit 437:59-Stimmen angenommen.