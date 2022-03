Wilen «Wehret den Anfängen!»: Bei Infoveranstaltung wird deutlicher Widerstand gegenüber einer möglichen Gemeindefusion mit Rickenbach laut Das Verhältnis zwischen den beiden Gemeinden Rickenbach und Wilen scheint zunehmend schwierig. Die Anwesenden an einem Infoabend in Wilen sprachen sich mehrheitlich gegen eine mögliche Fusion aus.

Unter anderem setzte sich alt Gemeindepräsident Martin Giger für den Erhalt der Wilener Selbstständigkeit ein. Bild: Christof Lampart

Eingeladen zum Informationsabend hatte die Ortspartei FDP Rickenbach-Wilen. Sie war es auch, die im vergangenen Jahr die Diskussion über die Frage anstiess, ob sich nicht eine Arbeitsgruppe mit den möglichen Vor- und Nachteilen einer Gemeindefusion beschäftigen sollte.

Nachdem die Rickenbacher an der Budgetgemeinde im Dezember 2021 einstimmig Ja zu einer solchen Arbeitsgruppe sagten, zeigte es sich am Montagabend schnell, dass von den rund 70 Anwesenden im Kirchgemeindezentrum Wilen nichts Ähnliches zu erwarten war.

Tatsächlich herrschte eine eigenartige Atmosphäre im Saal, die sich in einem Diskussionsstil entlud, der im Ton zwar nüchtern, in der Sache jedoch höchst emotional war. Denn, obwohl FDP-Präsident und Moderator Simon Wetter darauf verwies, dass es aktuell nur darum gehe, den Boden für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu bereiten, lehnten die Gegner schon diesen ersten Schritt ab.

Gemeindepräsident und sein Vorgänger wehren sich

Wilens noch amtierender Gemeindepräsident Kurt Enderli brachte die Haltung vieler kurz und prägnant auf einen Nenner: «Wehret den Anfängen!» Wilen habe sich, so Enderli, in den letzten Jahrzehnten sehr positiv entwickelt. Die regionale Zusammenarbeit sei, wie auch der innerdörfliche Zusammenhalt, gezielt gefördert worden, sodass Wilen heute «von Solidarität, Eigenverantwortung, Wertschätzung und Rücksicht» geprägt sei. Diese erarbeiteten Vorteile wolle man nicht durch eine Fusion mit der Nachbargemeinde riskieren.

Der FDP Rickenbach-Wilen gab Enderli folgenden Tipp: «Engagieren Sie sich zusammen mit der FDP Wil für sinnvollere Projekte wie die flankierenden Massnahmen von Wil West, das Agglomerationsprogramm, das Hochwasserschutzprojekt oder die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine.»

Enderlis Amtsvorgänger Martin Giger war anzumerken, dass es ihn wurmte, wie Wilen von Rickenbach in der Vergangenheit behandelt worden war. Wiederholt habe Rickenbach Fusionsanfragen aus Wilen abgeschmettert. Jetzt, da es Wilen viel besser ginge als Rickenbach, wolle man auch nicht mehr, sagte Giger in seinem Votum. Er erklärte auch, was durch das Nein der Rickenbacher im Jahr 1979 verpasst worden sei:

«Wir hätten damals, gemeinsamen mit Rickenbach und Busswil, eine fast 1000 Hektare grosse Gemeinde bilden können, die heute ein Gewicht in der Region und im Kanton hätte.»

Sachliche Analyse könnte helfen

Einige Rednerinnen und Redner meldeten Zweifel an, ob man die maximal 40’000 Franken (8 Franken je Einwohnerin und Einwohner) für die Arbeitsgruppe überhaupt aufwenden solle, wenn doch das Resultat einer Fusionsabstimmung – Rickenbach Ja, Wilen Nein – praktisch heute schon feststehe. Eine Frau erklärte, dass sie sich bewusst für das Leben in einem 2500-Einwohner-Dorf entschieden habe und sie sich in einer doppelt so grossen Gemeinde nicht mehr wohlfühlen würde.

Andere wiederum äusserten den Appell, es doch einmal mit der Arbeitsgruppe zu versuchen – schliesslich vergebe man sich nichts, wenn man sachlich die aktuelle Lage analysiere und dann eine Güterabwägung vornehme. Das sah auch Parteipräsident Wetter so: «Die ganze Abklärung soll nicht nur ergebnisoffen sein, sondern sie wird auch ihre Zeit benötigen. Ob wir in eineinhalb Jahren eine Fusionsprüfung oder einen Abbruch der Prüfung empfehlen werden, wissen wir heute noch nicht. Aber wir werden dann wissen, woran wir sind, wenn wir die Abklärung getroffen haben.»