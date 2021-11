Wilen Eine Produktmanagerin, ein IT-Spezialist und ein Logistik-Fachmann: Bei Tempo-30-Zonen sind sich die Kandidierenden für den Gemeinderat einig Neben dem Gemeinderatspräsidium muss die Wilener Bevölkerung am 28. November auch einen Sitz im Gemeinderatsgremium neu besetzen. Die drei Kandidierenden haben sich am Mittwochabend vorgestellt und Fragen beantwortet.

Roger Dierauer, Claudia Walt, Moderator Simon Dudle und Ignatius Häne während des Podiumsgesprächs. Bild: Josef Bischof

Sopeye Wenger zieht von Wilen weg und tritt als Mitglied des Gemeinderates zurück. Am 28. November – gleichzeitig mit der Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten – findet die Ersatzwahl statt. Eine Kandidatin, Claudia Walt, und zwei Kandidaten, Roger Dierauer und Ignatius Häne, bewerben sich um die Nachfolge. Sie haben sich am Mittwochabend im Gemeindezentrum Wilen vorgestellt.

Simon Dudle, Redaktionsleiter der «Wiler Zeitung», hat sie nach ihrer Motivation und nach Schwerpunktthemen befragt und anschliessend das Publikum in die Diskussion einbezogen. Am meisten zu reden gab das Thema Tempo-30-Zonen. Alle drei Kandidierenden bejahten deren Notwendigkeit. Allerdings nicht flächendeckend, sondern nur punktuell in neuralgischen Abschnitten.

Frau in Managementfunktion

Mit Claudia Walt würde eine dritte Frau ins fünfköpfige Gremium einziehen. Sie ist 40 Jahre alt, verheiratet, zweifache Mutter und lebt seit sechs Jahren in Wilen. Nach einer kaufmännischen Lehre hat sie sich in Betriebswirtschaft weitergebildet. Beruflich war sie je acht Jahre lang als Reisekauffrau, als Marketing Assistentin und jetzt im Produktmanagement tätig. Aktivitäten mit ihren Kindern gehören ebenso zu ihren Hobbys wie kochen, backen und um den Ägelsee joggen.

Claudia Walt, Kandidatin Gemeinderat Wilen. Bild: Josef Bischof

Als Gemeinderätin kandidiere sie, weil ihr die Zukunft der Gemeinde am Herzen liege und sie deren Entwicklung aktiv mitgestalten wolle. Hier möchte sie alt werden und sich dafür einsetzen, dass die hohe Lebensqualität auch für die nächste Generation erhalten bleibe. Sie würde sich beispielsweise für einen Spiel- und Begegnungsplatz einsetzen, weil sie Begegnung und Bewegung als sehr wichtig erachtet. Beides sei vor allem wegen der Coronamassnahmen in letzter Zeit zu kurz gekommen. Vor der Realisierung von Projekten seien eine Bedürfnisabklärung und eine Kosten-Nutzen-Rechnung wichtig.

Erfahrener IT-Spezialist und Imker

Roger Dierauer, 49-jährig, verheiratet, ist Vater von zwei Kindern. Er wohnt seit 2007 in Wilen. Er strebt das Amt des Gemeinderates an, weil er sich mit Freude, Lust und Energie für spannende Themen des Dorfes einsetzen möchte. Eigentlich hätte er dies gerne als Gemeindepräsident gemacht, ist aber vom Findungskomitee nicht vorgeschlagen worden. Als guter Verlierer habe er den Entscheid akzeptiert, wolle sich nun aber als Gemeinderat dafür starkmachen, dass Wilen sich entwickle, ohne die Vorzüge zu verlieren.

Roger Dierauer, Kandidat Gemeinderat Wilen. Bild: Josef Bischof

Dierauer hat eine Lehre als Elektromonteur absolviert, sich dann aber der IT-Branche zugewandt und mit 27 Jahren noch Informatiker gelernt. 2004 hat er eine eigene Firma gegründet. Im Jahr 2017 hat er seinen Kundenstamm verkauft und sich von einer grossen Elektrofirma anstellen lassen. Die Firma hat weltweit 40 Filialen, und so ist er nun international im Einsatz. In seiner Freizeit sei er Imker aus Leidenschaft. Auf Gemeindeebene gehöre er der Energiekommission an. Fast zwei Jahrzehnte habe er sich als Feuerwehr-Offizier in der Region Wil eingesetzt.

Junger Logistik-Fachmann

Ignatius Häne, 20 Jahre alt, ist in Wilen aufgewachsen. Als Vorzug seiner Kandidatur betont er, für die Einwohnerinnen und Einwohner von Wilen jederzeit zur Verfügung stehen zu können. Auf eine lange Berufserfahrung könne er in seinem Alter natürlich nicht hinweisen. Dafür wäre mit seiner Wahl die junge Generation im Gemeinderat vertreten und eine bessere Altersdurchmischung des Gremiums erreicht. Wenn schon den Jungen die Zukunft gehöre, sei es auch angebracht, sie mitreden und mitgestalten zu lassen.

Ignatius Häne, Kandidat Gemeinderat Wilen. Bild: Josef Bischof

Häne hat seine Lehre als Logistiker im Sommer abgeschlossen und arbeitet weiter im Lehrbetrieb. Als Hobbys bezeichnet er das Vespafahren, die Mithilfe bei der Jagd und das Singen. Bei der Sirnacher Operette singt er im Chor mit.

Klare Standpunkte

Moderator Dudle forderte die Kandidierenden auf, sich mit drei Adjektiven zu charakterisieren. Claudia Walt nannte: «Belastbar, effizient, kontaktfreudig.» Roger Dierauer: «Gradlinig, zuverlässig und empathisch.» Ignatius Häne: «Offen, ehrlich und musikalisch.»

Dierauer ist als einziger Kandidat Mitglied einer Partei, und zwar der GLP. Claudia Walt fühlt sich am ehesten dem Gedankengut der FDP verwandt. Ignatius Häne ordnet sich rechts der Mitte ein. Er schätze unsere Demokratie und liebe die Heimat.

Alle drei Kandidierenden würden gerne das frei werdende Ressort «Gesundheit/Alter/Soziales» übernehmen. Im Gegensatz zu Rickenbach, das aus der Thurvita ausgetreten ist, soll Wilen die Mitgliedschaft beibehalten. Massstab müsse die Zufriedenheit der Menschen sein. Als Gemeinderat würden sie sich darum bemühen, nach dem Auszug des Spar einen neuen Anbieter zu finden. Eine Fusion von Wilen und Rickenbach wäre für alle Kandidierenden höchstens nach gründlicher Abklärung und Vorbereitung denkbar.