Wilen Eine Betreuungslücke schliessen – Ende März stimmen Wilenerinnen und Wilener darüber ab, ob es in ihrer Gemeinde künftig eine Tagesstruktur geben soll Berufstätige Eltern in Wilen müssen ihr Kind privat betreuen lassen oder in eine Tagesfamilie geben. Ab August soll sich das ändern.

In den Tagesstrukturen in Wilen soll es auch subventionierte Plätze geben. Bild: Urs Bucher

Die Betreuung von Schul- und Kindergartenkindern in Wilen ausserhalb der Schulzeiten ist lückenhaft. Es gibt zwar einen Mittagstisch. Doch Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind und den ganzen Tag arbeiten, müssen ihre Kinder entweder in eine Tagesfamilie geben oder privat betreuen lassen. Etwa von den Grosseltern.

Diese Lücke soll sich nun schliessen. Zumindest, wenn es nach Fiona Graf und Barbara Jaeger geht. Graf ist Gemeinderätin von Wilen und Jaeger die Präsidentin der Primarschulgemeinde. Zusammen mit anderen haben sie in einer Arbeitsgruppe ein Pilotprojekt entworfen, welches in Wilen Tagesstrukturen einführen möchte. Das Ziel so Graf:

«Die Sicherheit und Betreuung der Kinder soll künftig immer gewährleistet sein.»

Am 28. März stimmen die Wilenerinnen und Wilener nun an der Urne über das Projekt ab.

In der Gemeinde ein Bedürfnis

Bereits 2019, als der Wilener Gemeinderat eine Familienkonferenz durchführte, bei der sämtliche Familien in der Gemeinde ihre Wünsche und Nöte einbringen konnten, wurde klar: Das Bedürfnis nach einer Tagesstruktur ist da. Barbara Jaeger sagt:

«In den Gesprächen mit den Familien hat sich gezeigt, dass der Mittagstisch als schulergänzende Betreuung zeitlich nicht ausreicht.»

Der Kindergarten etwa beginnt um halb neun am Morgen. Berufstätige Eltern, sagt Fiona Graf, kämen nicht rechtzeitig ins Büro, wenn sie ihr Kind bis zum Start des Kindergartens betreuen müssten. Durch die Tagesstrukturen sollen die Kinder am Morgen von sieben Uhr bis Schulbeginn, am Mittag und am Abend bis sechs Uhr betreut werden.

Eine veränderte Bevölkerungsstruktur

In Wilen soll nun also eine Betreuungslücke geschlossen werden. Es stellt sich auch die Frage: Warum erst jetzt? In mehrere Gemeinden in der Region sind die Tagesstrukturen bereits vorhanden. So etwa auch im Nachbarort Rickenbach. Gemäss Jaeger hat das mit der Bevölkerungsstruktur zu tun. Wilen sei en Dorf mit starkem familiärem Zusammenhalt, sagt sie. Viele junge Familien würden von den Grosseltern unterstützt. In den letzten Jahren hat sich Wilen aber verändert, ein Neubauquartier liess das Dorf wachsen und viele junge Familien siedelten an. Und mit ihnen kam der Wunsch nach einem besseren Betreuungsangebot, vermutet Jaeger.

Ein Projekt nimmt Form an

Seit die Eltern an der Familienkonferenz ihren Wunsch nach den Tagesstrukturen geäussert haben, ist einiges geschehen. Das Pilotprojekt, das auf fünf Jahre angelegt ist, hat Form angenommen. Die Arbeitsgruppe um Jaeger und Graf hat zum Beispiel die Tarife für verschiedene Einkommensstufen bestimmt. Wie bei vielen Betreuungsangeboten für Kinder soll es auch in den Wilener Tagesstrukturen von der Gemeinde subventionierte Plätze geben.

Zudem hat die Arbeitsgruppe bereits Räume gefunden, die sich für die Tagesstrukturen eignen: Die oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses auf dem Schulareal der Primarschule Wilen. 14 Kinder hätten in den Tagesstrukturen dort Platz, am Mittagstisch sogar 18. Und es gäbe Platz für mehr. Graf sagt:

«Bei einem grossen Andrang könnten wir auch noch die Räume im Erdgeschoss dazunehmen. Dann hätten wir Platz für 24 Kinder.»

Ab dem neuen Schuljahr, im August, sollen die neuen Tagesstrukturen den Eltern zur Verfügung stehen. Vorausgesetzt, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen dem Projekt bei den Abstimmungen Ende März zu. Ob Graf und Jaeger mit ihrem Projekt auf Widerstand stossen ist für die zwei derzeit schwer abzuschätzen. «Wir sehen derzeit nicht viele Leute, weil alle Veranstaltungen abgesagt sind», sagt Graf. Die Gemeinderätin ist aber optimistisch: Die Rückmeldungen, die sie für das Projekt hätten, seien bisher positiv.